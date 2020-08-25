Волинським тероборонівцям, що воюють на Сході, Притула передав обладнання на суму майже мільйон гривень

Сергія Притули передав Луцькому батальйону Волинської бригади тероборони обладнання на суму майже один мільйон гривень.



Про це пишуть у Телеграм-каналі



Зазначають, що Сергій Притула особисто доставив вантаж в район виконання батальйоном бойових завдань на сході України і передав привезене обладнання бійцям.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що



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