Волинським тероборонівцям, що воюють на Сході, Притула передав обладнання на суму майже мільйон гривень
Сьогодні, 16:37
Фонд Сергія Притули передав Луцькому батальйону Волинської бригади тероборони обладнання на суму майже один мільйон гривень.
Про це пишуть у Телеграм-каналі 100 окремої бригади ТрО.
Зазначають, що Сергій Притула особисто доставив вантаж в район виконання батальйоном бойових завдань на сході України і передав привезене обладнання бійцям.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що один із підрозділів тероборони Волині тепер воює на Сході.
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Про це пишуть у Телеграм-каналі 100 окремої бригади ТрО.
Зазначають, що Сергій Притула особисто доставив вантаж в район виконання батальйоном бойових завдань на сході України і передав привезене обладнання бійцям.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що один із підрозділів тероборони Волині тепер воює на Сході.
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