Волинським тероборонівцям, що воюють на Сході, Притула передав обладнання на суму майже мільйон гривень

Волинським тероборонівцям, що воюють на Сході, Притула передав обладнання на суму майже мільйон гривень
Фонд Сергія Притули передав Луцькому батальйону Волинської бригади тероборони обладнання на суму майже один мільйон гривень.

Про це пишуть у Телеграм-каналі 100 окремої бригади ТрО.

Зазначають, що Сергій Притула особисто доставив вантаж в район виконання батальйоном бойових завдань на сході України і передав привезене обладнання бійцям.

Волинським тероборонівцям, що воюють на Сході, Притула передав обладнання на суму майже мільйон гривень


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що один із підрозділів тероборони Волині тепер воює на Сході.

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Теги: ТрО Волинь, Схід, бойові дії, волонтер, Притула
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