У бою за Україну загинув Герой з Волині Петро Шилюк
Сьогодні, 17:15
У бою за Україну загинув житель села Текля, що на Старовижівщині, Шилюк Петро Іванович, 1976 року народження.
Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"Герой загинув 27 січня 2023 року внаслідок мінно-вибухової травми, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Павлівка Донецької області. Майже два місяці вважався зниклим безвісти. Щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що детальна інформація щодо поховання Захисника буде повідомлена додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"Герой загинув 27 січня 2023 року внаслідок мінно-вибухової травми, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Павлівка Донецької області. Майже два місяці вважався зниклим безвісти. Щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що детальна інформація щодо поховання Захисника буде повідомлена додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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