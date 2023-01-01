У бою за Україну загинув Герой з Волині Петро Шилюк

Шилюк Петро Іванович, 1976 року народження.



Про це



"Герой загинув 27 січня 2023 року внаслідок мінно-вибухової травми, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Павлівка Донецької області. Майже два місяці вважався зниклим безвісти. Щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що детальна інформація щодо поховання Захисника буде повідомлена додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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