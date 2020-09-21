На Волині розшукали 17-річного хлопця, який зник тиждень тому
Сьогодні, 17:57
Волинські оперативники розшукали зниклого 17-річного Каращука Владислава Вадимовича, 01.08.2005 року народження, мешканця села Сарнівка Луцького району.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
"З хлопцем все добре, він живий та здоровий, ніяких протиправних дій щодо нього не скоєно", - наголошують у поліції.
Нагадаємо, що хлопець ще 9 березня пішов з дому у невідомому напрямку, на зв’язок не виходив.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
"З хлопцем все добре, він живий та здоровий, ніяких протиправних дій щодо нього не скоєно", - наголошують у поліції.
Нагадаємо, що хлопець ще 9 березня пішов з дому у невідомому напрямку, на зв’язок не виходив.
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