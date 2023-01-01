В Офісі генпрокурора пояснили, що дає ордер Гааги на арешт російського диктатора Володимира Путіна

В Офісі генпрокурора пояснили, що дає ордер Гааги на арешт російського диктатора Володимира Путіна
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також орден був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Ордер на арешт російського диктатора означає, що за межами РФ його мають заарештувати та передати до суду.

Про це йдеться у заяві генерального прокурора України Андрія Костіна.

"Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину - незаконної депортації та переміщення українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна і уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової", - йдеться у повідомленні.

Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. Костін заявив, що світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності.

"Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права. Світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів", - додав генпрокурор.


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Теги: Путін, Гаага, ордер, арешт
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