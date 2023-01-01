В Офісі генпрокурора пояснили, що дає ордер Гааги на арешт російського диктатора Володимира Путіна

Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Ордер на арешт російського диктатора означає, що за межами РФ його мають заарештувати та передати до суду.



Про це йдеться у Андрія Костіна.



"Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину - незаконної депортації та переміщення українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна і уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової", - йдеться у повідомленні.



Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. Костін заявив, що світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності.



"Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права. Світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів", - додав генпрокурор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна . Також орден був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини. Ордер на арешт російського диктатора означає, що за межами РФ його мають заарештувати та передати до суду.Про це йдеться у заяві генерального прокурора України"Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину - незаконної депортації та переміщення українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна і уповноваженої з прав дитини РФ", - йдеться у повідомленні.Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. Костін заявив, що світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності."Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права. Світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів", - додав генпрокурор.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію