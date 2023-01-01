ДТП поблизу Луцька: на трасі перекинулася вантажівка з причіпом. ФОТО

ДТП поблизу Луцька: на трасі перекинулася вантажівка з причіпом. ФОТО
На Волині водій вантажівки не дотримався безпечної швидкості та скоїв ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні,17 березня, близько 15-ї години у селі Жидичин неподалік Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода — перекинувся вантажний автомобіль Renault Premium з причіпом.

На місце події прибули патрульні поліцейські. Вони з'ясували, що водій вантажівки, рухаючись на повороті, не дотримався безпечної швидкості, внаслідок чого й відбулося перекидання. Транспортний засіб також здійснив наїзд на дорожнє обладнання та дорожній знак. Автомобіль отримав механічні пошкодження, але травм в автопригоді, на щастя, ніхто не зазнав.
ДТП поблизу Луцька: на трасі перекинулася вантажівка з причіпом. ФОТО

На водія інспектори склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Також на місці події патрульні забезпечили регулювання дорожнього руху.
ДТП поблизу Луцька: на трасі перекинулася вантажівка з причіпом. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, вантажівка, ДТП
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