ДТП поблизу Луцька: на трасі перекинулася вантажівка з причіпом. ФОТО
Сьогодні, 18:04
На Волині водій вантажівки не дотримався безпечної швидкості та скоїв ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні,17 березня, близько 15-ї години у селі Жидичин неподалік Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода — перекинувся вантажний автомобіль Renault Premium з причіпом.
На місце події прибули патрульні поліцейські. Вони з'ясували, що водій вантажівки, рухаючись на повороті, не дотримався безпечної швидкості, внаслідок чого й відбулося перекидання. Транспортний засіб також здійснив наїзд на дорожнє обладнання та дорожній знак. Автомобіль отримав механічні пошкодження, але травм в автопригоді, на щастя, ніхто не зазнав.
На водія інспектори склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Також на місці події патрульні забезпечили регулювання дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні,17 березня, близько 15-ї години у селі Жидичин неподалік Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода — перекинувся вантажний автомобіль Renault Premium з причіпом.
На місце події прибули патрульні поліцейські. Вони з'ясували, що водій вантажівки, рухаючись на повороті, не дотримався безпечної швидкості, внаслідок чого й відбулося перекидання. Транспортний засіб також здійснив наїзд на дорожнє обладнання та дорожній знак. Автомобіль отримав механічні пошкодження, але травм в автопригоді, на щастя, ніхто не зазнав.
На водія інспектори склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Також на місці події патрульні забезпечили регулювання дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ДТП поблизу Луцька: на трасі перекинулася вантажівка з причіпом. ФОТО
Сьогодні, 18:04
В Офісі генпрокурора пояснили, що дає ордер Гааги на арешт російського диктатора Володимира Путіна
Сьогодні, 18:00
На Волині розшукали 17-річного хлопця, який зник тиждень тому
Сьогодні, 17:57
Міжнародний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна
Сьогодні, 17:26
У бою за Україну загинув Герой з Волині Петро Шилюк
Сьогодні, 17:15
Медіа