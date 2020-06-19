16 облгазів викрили на розкраданні блакитного палива на мільярди гривень: серед них – «Волиньгаз»





Про це



Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України».



До організації оборудки причетний топменеджмент 16 регіональних газових підприємствах у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, які пов’язані з одним із українських олігархів.



Схема полягала у тому, що «на папері» посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі і належало державі.



Такі злочинні дії завдали Україні збитків на майже 3,5 млрд грн лише у 2021 році.



Інша частина схеми полягала у тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу. Ці кошти «перераховувалися» підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь.



При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи і тим самим збільшували свою заборгованість перед Нафтогазом.



У подальшому організатори схеми намагались «списати» штучну заборгованість за рахунок бюджетних коштів.



Втім співробітники СБУ викрили оборудку та заблокували її реалізацію.



Наразі правоохоронці



У двох регіонах керівництво газорозподільчими компаніями повернуто державним представникам.



Для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності триває досудове розслідування. Воно ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України:



▪️ ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);



▪️ ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).



Слідчі дії проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ та БЕБ викрили 16 облгазів на розкраданні державного блакитного палива на мільярди гривень.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України».До організації оборудки причетний топменеджмент 16 регіональних газових підприємствах у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, які пов’язані з одним із українських олігархів.Схема полягала у тому, що «на папері» посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі і належало державі.Такі злочинні дії завдали Україні збитків на майже 3,5 млрд грн лише у 2021 році.Інша частина схеми полягала у тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу. Ці кошти «перераховувалися» підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь.При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи і тим самим збільшували свою заборгованість перед Нафтогазом.У подальшому організатори схеми намагались «списати» штучну заборгованість за рахунок бюджетних коштів.Втім співробітники СБУ викрили оборудку та заблокували її реалізацію.Наразі правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях облгазів У двох регіонах керівництво газорозподільчими компаніями повернуто державним представникам.Для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності триває досудове розслідування. Воно ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України:▪️ ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);▪️ ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).Слідчі дії проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію