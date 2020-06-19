16 облгазів викрили на розкраданні блакитного палива на мільярди гривень: серед них – «Волиньгаз»
Сьогодні, 18:23
СБУ та БЕБ викрили 16 облгазів на розкраданні державного блакитного палива на мільярди гривень.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України».
До організації оборудки причетний топменеджмент 16 регіональних газових підприємствах у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, які пов’язані з одним із українських олігархів.
Схема полягала у тому, що «на папері» посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі і належало державі.
Такі злочинні дії завдали Україні збитків на майже 3,5 млрд грн лише у 2021 році.
Інша частина схеми полягала у тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу. Ці кошти «перераховувалися» підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь.
При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи і тим самим збільшували свою заборгованість перед Нафтогазом.
У подальшому організатори схеми намагались «списати» штучну заборгованість за рахунок бюджетних коштів.
Втім співробітники СБУ викрили оборудку та заблокували її реалізацію.
Наразі правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях облгазів.
У двох регіонах керівництво газорозподільчими компаніями повернуто державним представникам.
Для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності триває досудове розслідування. Воно ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
▪️ ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
Слідчі дії проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України».
До організації оборудки причетний топменеджмент 16 регіональних газових підприємствах у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, які пов’язані з одним із українських олігархів.
Схема полягала у тому, що «на папері» посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі і належало державі.
Такі злочинні дії завдали Україні збитків на майже 3,5 млрд грн лише у 2021 році.
Інша частина схеми полягала у тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу. Ці кошти «перераховувалися» підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь.
При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи і тим самим збільшували свою заборгованість перед Нафтогазом.
У подальшому організатори схеми намагались «списати» штучну заборгованість за рахунок бюджетних коштів.
Втім співробітники СБУ викрили оборудку та заблокували її реалізацію.
Наразі правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях облгазів.
У двох регіонах керівництво газорозподільчими компаніями повернуто державним представникам.
Для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності триває досудове розслідування. Воно ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
▪️ ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
Слідчі дії проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
На хвіст солі вони цим злодіям насиплять ,ці гроші вже давно в банках Європи ,та й ця основна нечисть вже здриснула ,а ми дурні спішили платити ,до 25 числа ,щоб ці гнилі підари і сучки розкошували -це злодійска Україна з її корумпованими судами і чиновниками .
Вибір редактора
Останні новини
Шкарлет іде з посади посади міністра освіти й науки, – УП
Сьогодні, 19:05
Російські окупанти збільшують кількість катівень на захоплених територіях України. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:35
16 облгазів викрили на розкраданні блакитного палива на мільярди гривень: серед них – «Волиньгаз»
Сьогодні, 18:23
В Офісі генпрокурора пояснили, що дає ордер Гааги на арешт російського диктатора Володимира Путіна
Сьогодні, 18:00
Медіа