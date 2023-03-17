Шкарлет іде з посади посади міністра освіти й науки, – УП
Сьогодні, 19:05
Сергій Шкарлет йде з посади міністра освіти та науки України, він сам подасть у відставку.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на трьох співрозмовників в органах влади.
Заяву про відставку з посади міністра Шкарлет, ймовірно, подасть у п’ятницю 17 березня.
Інформацію про відставку Шкарлета УП підтвердили у Кабінеті міністрів, Офісі президента й Верховній Раді.
Сам міністр на дзвінки не відповів і письмово теж не прокоментував цю інформацію.
За даними джерел УП, в якості кандидатів на посаду Шкарлета розглядають Оксена Лісового чи Інну Ящук.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на трьох співрозмовників в органах влади.
Заяву про відставку з посади міністра Шкарлет, ймовірно, подасть у п’ятницю 17 березня.
Інформацію про відставку Шкарлета УП підтвердили у Кабінеті міністрів, Офісі президента й Верховній Раді.
Сам міністр на дзвінки не відповів і письмово теж не прокоментував цю інформацію.
За даними джерел УП, в якості кандидатів на посаду Шкарлета розглядають Оксена Лісового чи Інну Ящук.
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Коментарі 1
хай іде! заплявоний!
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