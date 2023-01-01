Погода у Луцьку на завтра, 18 березня

У суботу, 18 березня, у Луцьку очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +9°.18 березня відзначається день пам'яті мученика Конона Ісаврійського. У народі святого Конона називають Городником. З цього дня починалась гаряча городня пора. У народі говорили: "На Конона Градаря починай копати грядки в городі".