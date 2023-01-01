Погода у Луцьку на завтра, 18 березня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 18 березня, у Луцьку очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +9°.
Народний прогноз погоди: 18 березня відзначається день пам'яті мученика Конона Ісаврійського. У народі святого Конона називають Городником. З цього дня починалась гаряча городня пора. У народі говорили: "На Конона Градаря починай копати грядки в городі".
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +9°.
Народний прогноз погоди: 18 березня відзначається день пам'яті мученика Конона Ісаврійського. У народі святого Конона називають Городником. З цього дня починалась гаряча городня пора. У народі говорили: "На Конона Градаря починай копати грядки в городі".
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