Чотири ветерани з Волині отримали відшкодування на ведення бізнесу

З Волині 4 ветеранів-підприємців отримали відкшодування 20 тисяч на купівлю товарів та обладнання для ведення власної справи від Українського ветеранського фонду Мінветеранів.Про це повідомив Український ветеранський фонд.Ветерани, а також їхні близькі родичі, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, можуть отримати кошти без конкурсу та збору документів за 10 днів після погодження заявки."Це чудова можливість розпочати чи розвинути власну справу. Нею можуть скористатись ветерани, їхні близькі, а також родини загиблих захисників і захисниць.Ви можете придбати сільськогосподарське знаряддя, засоби захисту рослин, теплиці, поливні системи, насіння, доїльні апарати, маслобійні, інкубатори, генератори, комбікорми, поїлки, годівнички, ноутбуки та все, що необхідно", - інформують у фонді.Як це працює?- заповніть заявку на сайті: https://20000.mva.gov.ua/- додайте копії документів (паспорт+прописка, виписку чи витяг з ЄДР про ФОП, чек покупки, яку ви зробили після 24 лютого- отримаєте кошти протягом 10 днів після схвалення заявки