Чотири ветерани з Волині отримали відшкодування на ведення бізнесу

Чотири ветерани з Волині отримали відшкодування на ведення бізнесу
З Волині 4 ветеранів-підприємців отримали відкшодування 20 тисяч на купівлю товарів та обладнання для ведення власної справи від Українського ветеранського фонду Мінветеранів.

Про це повідомив Український ветеранський фонд.

Ветерани, а також їхні близькі родичі, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, можуть отримати кошти без конкурсу та збору документів за 10 днів після погодження заявки.

"Це чудова можливість розпочати чи розвинути власну справу. Нею можуть скористатись ветерани, їхні близькі, а також родини загиблих захисників і захисниць.

Ви можете придбати сільськогосподарське знаряддя, засоби захисту рослин, теплиці, поливні системи, насіння, доїльні апарати, маслобійні, інкубатори, генератори, комбікорми, поїлки, годівнички, ноутбуки та все, що необхідно", - інформують у фонді.

Як це працює?

- заповніть заявку на сайті: https://20000.mva.gov.ua/
- додайте копії документів (паспорт+прописка, виписку чи витяг з ЄДР про ФОП, чек покупки, яку ви зробили після 24 лютого
- отримаєте кошти протягом 10 днів після схвалення заявки


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ветерани, Волинь, ведення бізнесу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія забрала життя військового з Волині Михайла Чопа
Сьогодні, 22:45
У Луцьку сталася пожежа на пластмасовому заводі
Сьогодні, 22:14
Чотири ветерани з Волині отримали відшкодування на ведення бізнесу
Сьогодні, 21:25
У Луцьку стартував проєкт «Психологічна підтримка» для дітей-переселенців
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку на завтра, 18 березня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Як у Луцьку відбувається реабілітація поранених учасників бойових дій. ВІДЕО Як у Луцьку відбувається реабілітація поранених учасників бойових дій. ВІДЕО
16 листопад, 2022, 08:35
У Луцьку та ще 7 містах України відкрили хаби для ветеранів війни та їхніх родин. ВІДЕО У Луцьку та ще 7 містах України відкрили хаби для ветеранів війни та їхніх родин. ВІДЕО
13 вересень, 2022, 07:33
Волинські ветерани завоювали «бронзу» на Кубку України Волинські ветерани завоювали «бронзу» на Кубку України
18 червень, 2021, 02:16
Волинські ветерани візьмуть участь в «Іграх Воїнів» у США Волинські ветерани візьмуть участь в «Іграх Воїнів» у США
31 травень, 2021, 20:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія забрала життя військового з Волині Михайла Чопа
Сьогодні, 22:45
 0
У Луцьку сталася пожежа на пластмасовому заводі
Сьогодні, 22:14
 0
Чотири ветерани з Волині отримали відшкодування на ведення бізнесу
Сьогодні, 21:25
 0
У Луцьку стартував проєкт «Психологічна підтримка» для дітей-переселенців
Сьогодні, 20:35
 0
Погода у Луцьку на завтра, 18 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8