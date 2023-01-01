Росія забрала життя військового з Волині Михайла Чопа
Сьогодні, 22:45
У бою з окупантами загинув житель села Осівці Чоп Михайло Федорович (1986 р.н.).
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
«Вічна і світла пам’ять Герою України. Назавжди у наших серцях. Рашисти за все заплатять. Спочивай з миром, воїне, якого так і не вдалося дочекатися. Висловлюємо щирі слова співчуття рідним людям Михайла Чопа. Ваш біль вічний, його нічим не розрадити. Скорбимо всією громадою», – йдеться у дописі.
Деталі прибуття траурного кортежу із тілом полеглого воїна повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
«Вічна і світла пам’ять Герою України. Назавжди у наших серцях. Рашисти за все заплатять. Спочивай з миром, воїне, якого так і не вдалося дочекатися. Висловлюємо щирі слова співчуття рідним людям Михайла Чопа. Ваш біль вічний, його нічим не розрадити. Скорбимо всією громадою», – йдеться у дописі.
Деталі прибуття траурного кортежу із тілом полеглого воїна повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія забрала життя військового з Волині Михайла Чопа
Сьогодні, 22:45
У Луцьку сталася пожежа на пластмасовому заводі
Сьогодні, 22:14
Погода у Луцьку на завтра, 18 березня
Сьогодні, 20:00
Медіа