Росія забрала життя військового з Волині Михайла Чопа

Росія забрала життя військового з Волині Михайла Чопа
У бою з окупантами загинув житель села Осівці Чоп Михайло Федорович (1986 р.н.).

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

«Вічна і світла пам’ять Герою України. Назавжди у наших серцях. Рашисти за все заплатять. Спочивай з миром, воїне, якого так і не вдалося дочекатися. Висловлюємо щирі слова співчуття рідним людям Михайла Чопа. Ваш біль вічний, його нічим не розрадити. Скорбимо всією громадою», – йдеться у дописі.

Деталі прибуття траурного кортежу із тілом полеглого воїна повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!

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Теги: Чоп, Осівці, загинув, військовий
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