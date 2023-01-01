Росія забрала життя військового з Волині Михайла Чопа

Чоп Михайло Федорович (1986 р.н.).



Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.



«Вічна і світла пам’ять Герою України. Назавжди у наших серцях. Рашисти за все заплатять. Спочивай з миром, воїне, якого так і не вдалося дочекатися. Висловлюємо щирі слова співчуття рідним людям Михайла Чопа. Ваш біль вічний, його нічим не розрадити. Скорбимо всією громадою», – йдеться у дописі.



Деталі прибуття траурного кортежу із тілом полеглого воїна повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з окупантами загинув житель села Осівці(1986 р.н.).Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.«Вічна і світла пам’ять Герою України. Назавжди у наших серцях. Рашисти за все заплатять. Спочивай з миром, воїне, якого так і не вдалося дочекатися. Висловлюємо щирі слова співчуття рідним людям Михайла Чопа. Ваш біль вічний, його нічим не розрадити. Скорбимо всією громадою», – йдеться у дописі.Деталі прибуття траурного кортежу із тілом полеглого воїна повідомлять згодом.

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