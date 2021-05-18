У Луцьку сталася пожежа на пластмасовому заводі





Про це



З їхніх слів, сталася пожежа у двоповерховій будівлі на території заводу. Зайнялась покрівля котельні.



Як повідомили у пресслужбі ГУДСНС Волині, луцькі рятувальники ліквідували пожежу на даху 3-поверхової будівлі.



Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 о 19:11.



За викликом прибула чергова вата 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини та відділення 25-Ї ДПРЧ м. Луцька, а також співробітники Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.



На гасіння подано водяні стволи як по сходовій клітині будівлі, так і по автодрабині.



Завдяки оперативним діям вогнеборців не допущено поширення вогню і площа пожежі склала близько 10 м кв.



Рятувальники працювали в захисних апаратах на стиснутому повітрі через сильне задимлення.

Пожежу ліквідували о 19:35 в найкоротші строки з найменшими збитками, причина з’ясовується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на пластмасовому заводі, що на вулиці Рівненській, сьогодні ввечері сталася пожежа.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.З їхніх слів, сталася пожежа у двоповерховій будівлі на території заводу. Зайнялась покрівля котельні.Як повідомили у пресслужбі ГУДСНС Волині, луцькі рятувальники ліквідували пожежу на даху 3-поверхової будівлі.Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 о 19:11.За викликом прибула чергова вата 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини та відділення 25-Ї ДПРЧ м. Луцька, а також співробітники Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.На гасіння подано водяні стволи як по сходовій клітині будівлі, так і по автодрабині.Завдяки оперативним діям вогнеборців не допущено поширення вогню і площа пожежі склала близько 10 м кв.Рятувальники працювали в захисних апаратах на стиснутому повітрі через сильне задимлення.Пожежу ліквідували о 19:35 в найкоротші строки з найменшими збитками, причина з’ясовується.

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