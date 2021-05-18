У Луцьку сталася пожежа на пластмасовому заводі
Сьогодні, 22:14
У Луцьку на пластмасовому заводі, що на вулиці Рівненській, сьогодні ввечері сталася пожежа.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
З їхніх слів, сталася пожежа у двоповерховій будівлі на території заводу. Зайнялась покрівля котельні.
Як повідомили у пресслужбі ГУДСНС Волині, луцькі рятувальники ліквідували пожежу на даху 3-поверхової будівлі.
Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 о 19:11.
За викликом прибула чергова вата 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини та відділення 25-Ї ДПРЧ м. Луцька, а також співробітники Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.
На гасіння подано водяні стволи як по сходовій клітині будівлі, так і по автодрабині.
Завдяки оперативним діям вогнеборців не допущено поширення вогню і площа пожежі склала близько 10 м кв.
Рятувальники працювали в захисних апаратах на стиснутому повітрі через сильне задимлення.
Пожежу ліквідували о 19:35 в найкоротші строки з найменшими збитками, причина з’ясовується.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
З їхніх слів, сталася пожежа у двоповерховій будівлі на території заводу. Зайнялась покрівля котельні.
Як повідомили у пресслужбі ГУДСНС Волині, луцькі рятувальники ліквідували пожежу на даху 3-поверхової будівлі.
Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 о 19:11.
За викликом прибула чергова вата 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини та відділення 25-Ї ДПРЧ м. Луцька, а також співробітники Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.
На гасіння подано водяні стволи як по сходовій клітині будівлі, так і по автодрабині.
Завдяки оперативним діям вогнеборців не допущено поширення вогню і площа пожежі склала близько 10 м кв.
Рятувальники працювали в захисних апаратах на стиснутому повітрі через сильне задимлення.
Пожежу ліквідували о 19:35 в найкоротші строки з найменшими збитками, причина з’ясовується.
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