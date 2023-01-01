Добрі новини від ВолиньPost за 17 березня
17 березень, 23:25
У постійній рубриці фокусуємо вашу увагу на позитиві! Традиційно нагадаємо про втрати рашистів, допомогу від друзів-партнерів та інші добрі новини.
Сьогодні, 17 березня, ми писали про таке:
США незабаром оголосять новий пакет військової допомоги Україні
Сполучені Штати планують оголосити про нову військову допомогу Україні в межах зусиль із протидії російській агресії найближчими днями. Що саме входитиме у новий пакет – невідомо.
Росія втратила вже понад 163 тисячі своїх солдат
Українські захисники за добу знищили ще 760 російських окупантів. Крім того, військові «приземлили» ворожий вертоліт. Загальні бойові втрати противника станом на 17 березня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 163 320 (+760) осіб,
- танків - 3506 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6823 (+13) од,
- артилерійських систем - 2552 (+13) од,
- РСЗВ - 504 (+1) од,
- засобів ППО - 265 (+0) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 290 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+0),
- крилатих ракет - 907 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5401 (+7) од,
- спеціальної техніки - 258 (+1)
Волинянка Анастасія Алпєєва – переможниця чемпіонату Європи з вільної боротьби
Волинська спортсменка, чемпіонка Європи серед юніорів Анастасія Алпєєва здобула першість у чемпіонаті Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 23 років.
Фінал відбувся 16 березня у румунському Бухаресті. Дівчина змагалася у категорії до 76 кілограмів.
ЗСУ з Javelin знищили танк росіян на Донбасі. ВІДЕО
Українські військові знищили російський танк. Техніку знешкодили одним пострілом з Javelin.
«Протитанкісти 36 ОБрМП за допомогою ПТРК «Джавелін» утилізували ворожий танк в Донецькій області», – йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.
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Словаччина передасть Україні 13 винищувачів
Уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-19 та системи ППО «Куб». Рішення прийняли одноголосно.
Волинським тероборонівцям, що воюють на Сході, Притула передав обладнання на суму майже мільйон гривень
Фонд Сергія Притули передав Луцькому батальйону Волинської бригади тероборони обладнання на суму майже один мільйон гривень.
Сергій Притула особисто доставив вантаж в район виконання батальйоном бойових завдань на сході України і передав привезене обладнання бійцям.
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Сьогодні, 17 березня, ми писали про таке:
США незабаром оголосять новий пакет військової допомоги Україні
Сполучені Штати планують оголосити про нову військову допомогу Україні в межах зусиль із протидії російській агресії найближчими днями. Що саме входитиме у новий пакет – невідомо.
Росія втратила вже понад 163 тисячі своїх солдат
Українські захисники за добу знищили ще 760 російських окупантів. Крім того, військові «приземлили» ворожий вертоліт. Загальні бойові втрати противника станом на 17 березня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 163 320 (+760) осіб,
- танків - 3506 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6823 (+13) од,
- артилерійських систем - 2552 (+13) од,
- РСЗВ - 504 (+1) од,
- засобів ППО - 265 (+0) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 290 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+0),
- крилатих ракет - 907 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5401 (+7) од,
- спеціальної техніки - 258 (+1)
Волинянка Анастасія Алпєєва – переможниця чемпіонату Європи з вільної боротьби
Волинська спортсменка, чемпіонка Європи серед юніорів Анастасія Алпєєва здобула першість у чемпіонаті Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 23 років.
Фінал відбувся 16 березня у румунському Бухаресті. Дівчина змагалася у категорії до 76 кілограмів.
ЗСУ з Javelin знищили танк росіян на Донбасі. ВІДЕО
Українські військові знищили російський танк. Техніку знешкодили одним пострілом з Javelin.
«Протитанкісти 36 ОБрМП за допомогою ПТРК «Джавелін» утилізували ворожий танк в Донецькій області», – йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.
Натисніть на заголовок, аби переглянути відео
Словаччина передасть Україні 13 винищувачів
Уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-19 та системи ППО «Куб». Рішення прийняли одноголосно.
Волинським тероборонівцям, що воюють на Сході, Притула передав обладнання на суму майже мільйон гривень
Фонд Сергія Притули передав Луцькому батальйону Волинської бригади тероборони обладнання на суму майже один мільйон гривень.
Сергій Притула особисто доставив вантаж в район виконання батальйоном бойових завдань на сході України і передав привезене обладнання бійцям.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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