Добрі новини від ВолиньPost за 17 березня

У постійній рубриці фокусуємо вашу увагу на позитиві! Традиційно нагадаємо про втрати рашистів, допомогу від друзів-партнерів та інші добрі новини.Сьогодні, 17 березня, ми писали про таке:Сполучені Штати планують оголосити про нову військову допомогу Україні в межах зусиль із протидії російській агресії найближчими днями. Що саме входитиме у новий пакет – невідомо.Українські захисники за добу знищили ще 760 російських окупантів. Крім того, військові «приземлили» ворожий вертоліт. Загальні бойові втрати противника станом на 17 березня орієнтовно склали:- особового складу - близько 163 320 (+760) осіб,- танків - 3506 (+2) од,- бойових броньованих машин - 6823 (+13) од,- артилерійських систем - 2552 (+13) од,- РСЗВ - 504 (+1) од,- засобів ППО - 265 (+0) од,- літаків - 305 (+0) од,- гелікоптерів - 290 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+0),- крилатих ракет - 907 (+0),- кораблів/катерів - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5401 (+7) од,- спеціальної техніки - 258 (+1)Волинська спортсменка, чемпіонка Європи серед юніорівздобула першість у чемпіонаті Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 23 років.Фінал відбувся 16 березня у румунському Бухаресті. Дівчина змагалася у категорії до 76 кілограмів.Українські військові знищили російський танк. Техніку знешкодили одним пострілом з Javelin.«Протитанкісти 36 ОБрМП за допомогою ПТРК «Джавелін» утилізували ворожий танк в Донецькій області», – йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.Уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-19 та системи ППО «Куб». Рішення прийняли одноголосно.Фонд Сергія Притули передав Луцькому батальйону Волинської бригади тероборони обладнання на суму майже один мільйон гривень.Сергій Притула особисто доставив вантаж в район виконання батальйоном бойових завдань на сході України і передав привезене обладнання бійцям.