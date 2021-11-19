Автомобіль з волинськими військовими потрапив під ворожий обстріл. ФОТО

Автомобіль з волинськими військовими потрапив під ворожий обстріл. ФОТО
Під обстріл російських окупантів потрапив автомобіль, де перебували військові з 100-ї окремої територіальної бригади тероборони, один з них отримав поранення.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Мер оприлюднив фото, що трапилося з позашляховиком, який передали для 100-ї бригади з Волині. За його словами, поранення отримав тільки один військовий, але всі інші живі.

Також Ігор Поліщук заявив, що нашим військовим, які на передовій боронять країну, потрібно допомогати більше.
Автомобіль з волинськими військовими потрапив під ворожий обстріл. ФОТО

Нагадаємо, у Луцьку виділили 5 млн гривень для забезпечення підрозділу 100 окремої тероборони Волині необхідним екіпіруванням, зокрема, квадрокоптерами, яких потребують бійці. Один з окремих підрозділів Волинської бригади тероборони приступив до виконання бойових завдань на сході України – на одній із найгарячіших ділянок фронту.

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Теги: обстріл, автомобіль, волинські військові, Поліщук
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Сьогодні, 00:00
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