На Волині проводять перевірки сімей, які опинилися у важких життєвих обставинах

На Волині проводять перевірки сімей, які опинилися у важких життєвих обставинах
Інспектор ювенальної превенції спільно із поліцейським офіцером громади Володимирського районного відділу поліції, головним спеціалістом служби у справах дітей Нововолинської громади провели профілактичні рейди-перевірки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Про це повідомляють на сторінці ювенальної поліції.

Метою таких заходів є захист прав, законних інтересів дітей, попередження вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень відносно малолітніх осіб на території Нововолинської громади.

Уповноважені суб’єкти взаємодії з прав захисту дітей наголосили на належному виконанні батьківських обов’язків.

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Теги: перевірки, сім'ї, Волинь, ювенальна поліція
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