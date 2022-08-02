На Волині проводять перевірки сімей, які опинилися у важких життєвих обставинах
Сьогодні, 04:00
Інспектор ювенальної превенції спільно із поліцейським офіцером громади Володимирського районного відділу поліції, головним спеціалістом служби у справах дітей Нововолинської громади провели профілактичні рейди-перевірки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Про це повідомляють на сторінці ювенальної поліції.
Метою таких заходів є захист прав, законних інтересів дітей, попередження вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень відносно малолітніх осіб на території Нововолинської громади.
Уповноважені суб’єкти взаємодії з прав захисту дітей наголосили на належному виконанні батьківських обов’язків.
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Про це повідомляють на сторінці ювенальної поліції.
Метою таких заходів є захист прав, законних інтересів дітей, попередження вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень відносно малолітніх осіб на території Нововолинської громади.
Уповноважені суб’єкти взаємодії з прав захисту дітей наголосили на належному виконанні батьківських обов’язків.
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