Хто стане міністром освіти замість Шкарлета

Сергій Шкарлет піде з посади міністра освіти та науки України. Його місце, ймовірно, займе директор Малої академії наук Оксен Лісовий.



Про це у своєму Телеграм-каналі Ярослав Железняк.



Оксен Лісовий є добровольцем 95-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та директором Малої академії наук. Він майже рік бере участь у бойових діях, одночасно виконуючи обов’язки керівника освітньої організації. У 2012 році Лісовий став лауреатом Державної премії України в галузі освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 17 березня, у ЗМІ з'явилася інформація, щопіде з посади міністра освіти та науки України. Його місце, ймовірно, займе директор Малої академії наукПро це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат УкраїниОксен Лісовий є добровольцем 95-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та директором Малої академії наук. Він майже рік бере участь у бойових діях, одночасно виконуючи обов’язки керівника освітньої організації. У 2012 році Лісовий став лауреатом Державної премії України в галузі освіти.

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