На «Ягодині» встановлять систему зчитування номерних знаків автомобілів





Про це розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Анатолій Комірний, – повідомляє



В Україні працюють над запровадженням електронної автомобільної черги в діючих наземних пунктах пропуску. Наразі здійснюється робота над удосконаленням пілотного проєкту електронної черги у КПП «Ягодин – Дорогуськ».



Планується встановлення автоматичних систем зчитування номерних знаків для валідації автомобілів на пропускних пунктах.



Для налагодження аналогічної роботи на решті переходів зараз триває процес внесення змін до ряду нормативно-правових актів.



Зазначається, що протягом наступного місяця планують так само модернізувати КПП «Порубне – Сірет».

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