На «Ягодині» встановлять систему зчитування номерних знаків автомобілів

На «Ягодині» встановлять систему зчитування номерних знаків автомобілів
У пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» мають намір встановити автоматичну систему зчитування номерних знаків для валідації автомобілів.

Про це розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Анатолій Комірний, – повідомляє Урядовий портал.

В Україні працюють над запровадженням електронної автомобільної черги в діючих наземних пунктах пропуску. Наразі здійснюється робота над удосконаленням пілотного проєкту електронної черги у КПП «Ягодин – Дорогуськ».

Планується встановлення автоматичних систем зчитування номерних знаків для валідації автомобілів на пропускних пунктах.

Для налагодження аналогічної роботи на решті переходів зараз триває процес внесення змін до ряду нормативно-правових актів.

Зазначається, що протягом наступного місяця планують так само модернізувати КПП «Порубне – Сірет».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ягодин, номерні знаки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Атака дронів-камікадзе на Україну: сили ППО знищили 11 із 16 «шахедів»
Сьогодні, 09:16
РФ продовжує зберігати військову присутність на території Білорусі. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:08
На «Ягодині» встановлять систему зчитування номерних знаків автомобілів
Сьогодні, 08:12
Хто стане міністром освіти замість Шкарлета
Сьогодні, 06:06
Підвищення тарифів на воду: наскільки зростуть суми у платіжках
Сьогодні, 05:09
Схожі новини
У черзі на «Ягодині» – майже пів тисячі вантажівок У черзі на «Ягодині» – майже пів тисячі вантажівок
17 лютий, 13:00
Виїзд вантажівок за кордон через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» ускладнений Виїзд вантажівок за кордон через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» ускладнений
16 лютий, 13:42
Через протести у Польщі на «Ягодині» – черга з вантажівок Через протести у Польщі на «Ягодині» – черга з вантажівок
03 лютий, 13:35
На «Ягодині» службовий собака знайшов наркотики у пасажира рейсового автобуса. ФОТО На «Ягодині» службовий собака знайшов наркотики у пасажира рейсового автобуса. ФОТО
02 лютий, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку 18 березня
Сьогодні, 09:25
 0
Атака дронів-камікадзе на Україну: сили ППО знищили 11 із 16 «шахедів»
Сьогодні, 09:16
 0
РФ продовжує зберігати військову присутність на території Білорусі. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:08
 0
На «Ягодині» встановлять систему зчитування номерних знаків автомобілів
Сьогодні, 08:12
 0
Хто стане міністром освіти замість Шкарлета
Сьогодні, 06:06
 0
Медіа
відео
1/8