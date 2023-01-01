На «Ягодині» встановлять систему зчитування номерних знаків автомобілів
Сьогодні, 08:12
У пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» мають намір встановити автоматичну систему зчитування номерних знаків для валідації автомобілів.
Про це розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Анатолій Комірний, – повідомляє Урядовий портал.
В Україні працюють над запровадженням електронної автомобільної черги в діючих наземних пунктах пропуску. Наразі здійснюється робота над удосконаленням пілотного проєкту електронної черги у КПП «Ягодин – Дорогуськ».
Планується встановлення автоматичних систем зчитування номерних знаків для валідації автомобілів на пропускних пунктах.
Для налагодження аналогічної роботи на решті переходів зараз триває процес внесення змін до ряду нормативно-правових актів.
Зазначається, що протягом наступного місяця планують так само модернізувати КПП «Порубне – Сірет».
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Про це розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Анатолій Комірний, – повідомляє Урядовий портал.
В Україні працюють над запровадженням електронної автомобільної черги в діючих наземних пунктах пропуску. Наразі здійснюється робота над удосконаленням пілотного проєкту електронної черги у КПП «Ягодин – Дорогуськ».
Планується встановлення автоматичних систем зчитування номерних знаків для валідації автомобілів на пропускних пунктах.
Для налагодження аналогічної роботи на решті переходів зараз триває процес внесення змін до ряду нормативно-правових актів.
Зазначається, що протягом наступного місяця планують так само модернізувати КПП «Порубне – Сірет».
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