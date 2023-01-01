Атака дронів-камікадзе на Україну: сили ППО знищили 11 із 16 «шахедів»





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Атака здійснювалась з двох напрямків – із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.



"Силами та засобами повітряних командувань «Центр», «Схід» та «Захід» Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 11 ударних БпЛА в центральних, західних та східних областях відповідно", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько 21.00 17 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу «Shahed- 136/131».Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.Атака здійснювалась з двох напрямків – із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ."Силами та засобами повітряних командувань «Центр», «Схід» та «Захід» Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 11 ударних БпЛА в центральних, західних та східних областях відповідно", - йдеться в повідомленні.

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