Атака дронів-камікадзе на Україну: сили ППО знищили 11 із 16 «шахедів»

Атака дронів-камікадзе на Україну: сили ППО знищили 11 із 16 «шахедів»
Близько 21.00 17 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу «Shahed- 136/131».

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Атака здійснювалась з двох напрямків – із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.

"Силами та засобами повітряних командувань «Центр», «Схід» та «Захід» Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 11 ударних БпЛА в центральних, західних та східних областях відповідно", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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