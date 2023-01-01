Атака дронів-камікадзе на Україну: сили ППО знищили 11 із 16 «шахедів»
Сьогодні, 09:16
Близько 21.00 17 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу «Shahed- 136/131».
Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Атака здійснювалась з двох напрямків – із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.
"Силами та засобами повітряних командувань «Центр», «Схід» та «Захід» Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 11 ударних БпЛА в центральних, західних та східних областях відповідно", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Атака здійснювалась з двох напрямків – із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.
"Силами та засобами повітряних командувань «Центр», «Схід» та «Захід» Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 11 ударних БпЛА в центральних, західних та східних областях відповідно", - йдеться в повідомленні.
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