Курс валют у Луцьку 18 березня
Сьогодні, 09:25
18 березня готівковий курс долара становить 38.68, продають його за 38.84.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.75, а продають за 8,82.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.75, а продають за 8,82.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські захисники ліквідували ще 880 російських окупантів
Сьогодні, 10:00
Вночі Львівщину атакували 6 дронів-камікадзе
Сьогодні, 09:46
Курс валют у Луцьку 18 березня
Сьогодні, 09:25
РФ продовжує зберігати військову присутність на території Білорусі. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:08
Медіа