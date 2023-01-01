Вночі Львівщину атакували 6 дронів-камікадзе





Про це Максим Козицький.



"За попередньою інформацією, їх було шість. Три збили наші Сили ППО. Дякую ПвК «Захід». Ви врятували багато життів і багато людського майна. Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько", - йдеться в повідомленні



Козицький зазначив, що ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Приміщення пошкоджені. Найважливіше – постраждалих немає.



Нагадаємо, що близько 21.00 17 березня 2023 року

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 березня близько 1 години ночі Львівську область атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136.Про це повідомив голова Львівської ОВА"За попередньою інформацією, їх було шість. Три збили наші Сили ППО. Дякую ПвК «Захід». Ви врятували багато життів і багато людського майна. Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько", - йдеться в повідомленніКозицький зазначив, що ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Приміщення пошкоджені. Найважливіше – постраждалих немає.Нагадаємо, що близько 21.00 17 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу «Shahed- 136/131».

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