Вночі Львівщину атакували 6 дронів-камікадзе

Вночі Львівщину атакували 6 дронів-камікадзе
17 березня близько 1 години ночі Львівську область атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"За попередньою інформацією, їх було шість. Три збили наші Сили ППО. Дякую ПвК «Захід». Ви врятували багато життів і багато людського майна. Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько", - йдеться в повідомленні

Козицький зазначив, що ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Приміщення пошкоджені. Найважливіше – постраждалих немає.

Нагадаємо, що близько 21.00 17 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу «Shahed- 136/131».

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Теги: Львівщина, дрони-камікадзе
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