На Волині адвоката та двох його спільників підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон. ФОТО

Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив одному з адвокатів про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб організації незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон з корисливих мотивів.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, адвокат та двоє його спільників, оформивши знайомому підприємцю ліцензію на міжнародні перевезення, виготовляли клієнтам документи, необхідні для перетину кордону під виглядом водія цього підприємця, вносили відомості про такого «водія» до інформаційної системи «Шлях» та надавали автомобіль для перетину кордону.Таким чином 16 березня 2023 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні вони організували переправлення у Республіку Польща військовозобов'язаного чоловіка.Під час організації переправлення зловмисників викрили правоохоронці.У них вилучили 2800 доларів США.Спільникам адвоката також повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину.Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.