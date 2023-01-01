Росія не збирається згортати «тренувальний табір» у Білорусі, – «Беларускі Гаюн»





Про це повідомляє моніторингова група



Зокрема, йдеться про полігон "Обуз-Леснівський", де було проведено ротацію та виведення частини російського контингенту з Білорусі.



"Варто зазначити, що попри зменшення кількості російських військових на полігоні, імовірно, порожні намети для проживання особового складу поки не були демонтовані. Це означає, що ЗС РФ не збираються згортати свій "тренувальний табір" на полігоні, і варто очікувати перекидання в РБ нових груп військових для навчання", - повідомляють спостерігачі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія збирається підтягнути на білоруську територію нові групи мобілізованих.Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" Зокрема, йдеться про полігон "Обуз-Леснівський", де було проведено ротацію та виведення частини російського контингенту з Білорусі."Варто зазначити, що попри зменшення кількості російських військових на полігоні, імовірно, порожні намети для проживання особового складу поки не були демонтовані. Це означає, що ЗС РФ не збираються згортати свій "тренувальний табір" на полігоні, і варто очікувати перекидання в РБ нових груп військових для навчання", - повідомляють спостерігачі.

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