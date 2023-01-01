Засудили 4 бойовиків, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром





Про це



Служба безпеки системно притягує до відповідальності учасників окупаційних угруповань країни-агресора.



У результаті слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини ще 4 бойовиків, які воювали проти України у складі підрозділів Південного військового округу ЗС РФ.



Українські захисники взяли їх у полон під час бойових дій на Бахмутському та Вугледарському напрямках.



За матеріалами СБУ суд призначив одному із фігурантів – 10 років ув’язнення, іншим трьом – 12 років.



Серед засуджених – командир мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу РФ.



З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО, а після початку широкомасштабного вторгнення давав накази на обстріли українських міст на сході із самохідних артилерійських установок «Піон».



Ще один бойовик після 24 лютого минулого року штурмував населені пункти в Донецькій та Луганській областях.



Також засуджено загарбника, який у складі 5-ї окремої мотострілецької бригади «Оплот» брав участь у спробах захоплення селища Велика Новосілка.



Крім цього, реальний термін ув’язнення отримав бойовик, який з 2014 року перебувавав у складі створеного агресором «розвідувального управління республіканської гвардії днр».



У лавах терористів він охороняв російські тюрми, де незаконно утримували учасників руху опору, а після повномасштабного вторгнення атакував українські міста на східному фронті.



На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України:



▪️ ст. 111 (державна зрада);



▪️ ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);



▪️ ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);



▪️ ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).



Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.

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