Засудили 4 бойовиків, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром

Засудили 4 бойовиків, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром
За матеріалами СБУ тюремні строки отримали ще 4 бойовики, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки системно притягує до відповідальності учасників окупаційних угруповань країни-агресора.

У результаті слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини ще 4 бойовиків, які воювали проти України у складі підрозділів Південного військового округу ЗС РФ.

Українські захисники взяли їх у полон під час бойових дій на Бахмутському та Вугледарському напрямках.

За матеріалами СБУ суд призначив одному із фігурантів – 10 років ув’язнення, іншим трьом – 12 років.

Серед засуджених – командир мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу РФ.

З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО, а після початку широкомасштабного вторгнення давав накази на обстріли українських міст на сході із самохідних артилерійських установок «Піон».

Ще один бойовик після 24 лютого минулого року штурмував населені пункти в Донецькій та Луганській областях.

Також засуджено загарбника, який у складі 5-ї окремої мотострілецької бригади «Оплот» брав участь у спробах захоплення селища Велика Новосілка.

Крім цього, реальний термін ув’язнення отримав бойовик, який з 2014 року перебувавав у складі створеного агресором «розвідувального управління республіканської гвардії днр».

У лавах терористів він охороняв російські тюрми, де незаконно утримували учасників руху опору, а після повномасштабного вторгнення атакував українські міста на східному фронті.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 111 (державна зрада);

▪️ ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

▪️ ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Петра Шилюка
Сьогодні, 13:40
США підозрюють, що Росія використовувала проти України китайські боєприпаси, – ЗМІ
Сьогодні, 13:10
Засудили 4 бойовиків, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром
Сьогодні, 12:31
На Волині вантажівка «злетіла» у кювет, перегородивши дорогу
Сьогодні, 11:43
Росія не збирається згортати «тренувальний табір» у Білорусі, – «Беларускі Гаюн»
Сьогодні, 11:34
Схожі новини
Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Петра Шилюка Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Петра Шилюка
Сьогодні, 13:40
США підозрюють, що Росія використовувала проти України китайські боєприпаси, – ЗМІ США підозрюють, що Росія використовувала проти України китайські боєприпаси, – ЗМІ
Сьогодні, 13:10
Росія не збирається згортати «тренувальний табір» у Білорусі, – «Беларускі Гаюн» Росія не збирається згортати «тренувальний табір» у Білорусі, – «Беларускі Гаюн»
Сьогодні, 11:34
Українські захисники ліквідували ще 880 російських окупантів Українські захисники ліквідували ще 880 російських окупантів
Сьогодні, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Петра Шилюка
Сьогодні, 13:40
 0
США підозрюють, що Росія використовувала проти України китайські боєприпаси, – ЗМІ
Сьогодні, 13:10
 0
Засудили 4 бойовиків, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром
Сьогодні, 12:31
 0
На Волині вантажівка «злетіла» у кювет, перегородивши дорогу
Сьогодні, 11:43
 0
Росія не збирається згортати «тренувальний табір» у Білорусі, – «Беларускі Гаюн»
Сьогодні, 11:34
 0
Медіа
відео
1/8