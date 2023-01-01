Засудили 4 бойовиків, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром
Сьогодні, 12:31
За матеріалами СБУ тюремні строки отримали ще 4 бойовики, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки системно притягує до відповідальності учасників окупаційних угруповань країни-агресора.
У результаті слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини ще 4 бойовиків, які воювали проти України у складі підрозділів Південного військового округу ЗС РФ.
Українські захисники взяли їх у полон під час бойових дій на Бахмутському та Вугледарському напрямках.
За матеріалами СБУ суд призначив одному із фігурантів – 10 років ув’язнення, іншим трьом – 12 років.
Серед засуджених – командир мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу РФ.
З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО, а після початку широкомасштабного вторгнення давав накази на обстріли українських міст на сході із самохідних артилерійських установок «Піон».
Ще один бойовик після 24 лютого минулого року штурмував населені пункти в Донецькій та Луганській областях.
Також засуджено загарбника, який у складі 5-ї окремої мотострілецької бригади «Оплот» брав участь у спробах захоплення селища Велика Новосілка.
Крім цього, реальний термін ув’язнення отримав бойовик, який з 2014 року перебувавав у складі створеного агресором «розвідувального управління республіканської гвардії днр».
У лавах терористів він охороняв російські тюрми, де незаконно утримували учасників руху опору, а після повномасштабного вторгнення атакував українські міста на східному фронті.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 111 (державна зрада);
▪️ ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
▪️ ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
▪️ ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).
Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки системно притягує до відповідальності учасників окупаційних угруповань країни-агресора.
У результаті слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини ще 4 бойовиків, які воювали проти України у складі підрозділів Південного військового округу ЗС РФ.
Українські захисники взяли їх у полон під час бойових дій на Бахмутському та Вугледарському напрямках.
За матеріалами СБУ суд призначив одному із фігурантів – 10 років ув’язнення, іншим трьом – 12 років.
Серед засуджених – командир мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу РФ.
З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО, а після початку широкомасштабного вторгнення давав накази на обстріли українських міст на сході із самохідних артилерійських установок «Піон».
Ще один бойовик після 24 лютого минулого року штурмував населені пункти в Донецькій та Луганській областях.
Також засуджено загарбника, який у складі 5-ї окремої мотострілецької бригади «Оплот» брав участь у спробах захоплення селища Велика Новосілка.
Крім цього, реальний термін ув’язнення отримав бойовик, який з 2014 року перебувавав у складі створеного агресором «розвідувального управління республіканської гвардії днр».
У лавах терористів він охороняв російські тюрми, де незаконно утримували учасників руху опору, а після повномасштабного вторгнення атакував українські міста на східному фронті.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 111 (державна зрада);
▪️ ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
▪️ ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
▪️ ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).
Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Засудили 4 бойовиків, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром
Сьогодні, 12:31
На Волині вантажівка «злетіла» у кювет, перегородивши дорогу
Сьогодні, 11:43
Медіа