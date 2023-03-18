США підозрюють, що Росія використовувала проти України китайські боєприпаси, – ЗМІ

США підозрюють, що Росія використовувала проти України китайські боєприпаси, – ЗМІ
США вважають, що китайські боєприпаси використовувалися Росією в Україні. Поки що незрозуміло, чи передавав їх Москві саме Пекін.

Про це повідомляє агентство Kyodo з посиланням на джерела в американському уряді, пише LB.ua.

Вашингтон готовий вжити заходів, якщо буде підтверджено, що постачання здійснив Пекін, без використання посередників. Поки США повідомили своїм партнерам про таку інформацію.

Уряд США визначив, що виявлені в Україні боєприпаси були вироблені в Китаї після аналізу їхнього складу.

Нагадаємо, що за даними американських ЗМІ, з червня по грудень 2022 року китайські компанії відправили російським організаціям тисячу штурмових гвинтівок, бронежилети та інше обладнання, яке могло бути використане у військових цілях. Серед них були і комплектуючі для безпілотників. Ці дані не демонструють надання Китаєм значної кількості озброєнь саме з метою військової підтримки РФ, але показують відправку їй обладнання "подвійного призначення". Деякі з цих товарів могли бути використані у війні проти України.

Повідомлялось, що протягом останнього року китайські державні оборонні компанії підтримували торгові відносини з російськими компаніями, які потрапили під санкції, незважаючи на те, що багато провідних економік світу розірвали зв’язки з Москвою.

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Теги: Росія, Україна, війна, Китай
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