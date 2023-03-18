США підозрюють, що Росія використовувала проти України китайські боєприпаси, – ЗМІ





Про це повідомляє агентство Kyodo з посиланням на джерела в американському уряді, пише



Вашингтон готовий вжити заходів, якщо буде підтверджено, що постачання здійснив Пекін, без використання посередників. Поки США повідомили своїм партнерам про таку інформацію.



Уряд США визначив, що виявлені в Україні боєприпаси були вироблені в Китаї після аналізу їхнього складу.



Нагадаємо, що за даними американських ЗМІ, з червня по грудень 2022 року китайські компанії відправили російським організаціям тисячу штурмових гвинтівок, бронежилети та інше обладнання, яке могло бути використане у військових цілях. Серед них були і комплектуючі для безпілотників. Ці дані не демонструють надання Китаєм значної кількості озброєнь саме з метою військової підтримки РФ, але показують відправку їй обладнання "подвійного призначення". Деякі з цих товарів могли бути використані у війні проти України.



Повідомлялось, що протягом останнього року китайські державні оборонні компанії підтримували торгові відносини з російськими компаніями, які потрапили під санкції, незважаючи на те, що багато провідних економік світу розірвали зв’язки з Москвою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США вважають, що китайські боєприпаси використовувалися Росією в Україні. Поки що незрозуміло, чи передавав їх Москві саме Пекін.Про це повідомляє агентство Kyodo з посиланням на джерела в американському уряді, пише LB.ua Вашингтон готовий вжити заходів, якщо буде підтверджено, що постачання здійснив Пекін, без використання посередників. Поки США повідомили своїм партнерам про таку інформацію.Уряд США визначив, що виявлені в Україні боєприпаси були вироблені в Китаї після аналізу їхнього складу.Нагадаємо, що за даними американських ЗМІ, з червня по грудень 2022 року китайські компанії відправили російським організаціям тисячу штурмових гвинтівок, бронежилети та інше обладнання, яке могло бути використане у військових цілях. Серед них були і комплектуючі для безпілотників. Ці дані не демонструють надання Китаєм значної кількості озброєнь саме з метою військової підтримки РФ, але показують відправку їй обладнання "подвійного призначення". Деякі з цих товарів могли бути використані у війні проти України.Повідомлялось, що протягом останнього року китайські державні оборонні компанії підтримували торгові відносини з російськими компаніями, які потрапили під санкції, незважаючи на те, що багато провідних економік світу розірвали зв’язки з Москвою.

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