На Волині вантажівка «злетіла» у кювет, перегородивши дорогу

На Волині вантажівка «злетіла» у кювет, перегородивши дорогу
Зранку у суботу, 18 березня, в Ківерцях на Волині водій вантажівки не впорався з керуванням та з'їхав у кювет.

Про це виданню ВСН повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Унаслідок ДТП вантажівка перекрила рух чи не усією дорогою.

«ДТП без травмованих, водій невпорався з керуванням з'їхав з дороги», - повідомили у поліції.

Наразі на місці аварії працює сектор реагування патрульної поліції.

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Теги: Волинь, ДТП, вантажівка
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