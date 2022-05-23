На Волині вантажівка «злетіла» у кювет, перегородивши дорогу





Про це виданню



Унаслідок ДТП вантажівка перекрила рух чи не усією дорогою.



«ДТП без травмованих, водій невпорався з керуванням з'їхав з дороги», - повідомили у поліції.



Наразі на місці аварії працює сектор реагування патрульної поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку у суботу, 18 березня, в Ківерцях на Волині водій вантажівки не впорався з керуванням та з'їхав у кювет.Про це виданню ВСН повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Унаслідок ДТП вантажівка перекрила рух чи не усією дорогою.«ДТП без травмованих, водій невпорався з керуванням з'їхав з дороги», - повідомили у поліції.Наразі на місці аварії працює сектор реагування патрульної поліції.

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