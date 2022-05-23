На Волині вантажівка «злетіла» у кювет, перегородивши дорогу
Сьогодні, 11:43
Зранку у суботу, 18 березня, в Ківерцях на Волині водій вантажівки не впорався з керуванням та з'їхав у кювет.
Про це виданню ВСН повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Унаслідок ДТП вантажівка перекрила рух чи не усією дорогою.
«ДТП без травмованих, водій невпорався з керуванням з'їхав з дороги», - повідомили у поліції.
Наразі на місці аварії працює сектор реагування патрульної поліції.
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Про це виданню ВСН повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Унаслідок ДТП вантажівка перекрила рух чи не усією дорогою.
«ДТП без травмованих, водій невпорався з керуванням з'їхав з дороги», - повідомили у поліції.
Наразі на місці аварії працює сектор реагування патрульної поліції.
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