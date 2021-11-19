У волинську річку потрапили трансформаторні мастила: чи критичне забруднення

У волинську річку потрапили трансформаторні мастила: чи критичне забруднення
На Волині в селі Воля Ковельська у місцевій річці Воронка місцеві жителі виявили маслянисті плями на поверхні води. Зараз на місці витоку нафтопродуктів майже нічого не видно, бо стрімкий потік річки поніс усе нижче за течією.

Про це розповів Суспільному заступник Ковельського міського голови Віктор Жигаревич.

У Ковельській міській раді про факт забруднення водойми стало відомо 28 лютого, коли про це поінформували місцеві рибалки. Зі слів Віктора Жигаревича, в той же день на проблему відреагували.

Що кажуть про екологічну проблему волинську екологи

Маслянисті плями – це трансформаторна олива, яка розлилася після ворожого ракетного обстрілу по Ковельській підстанції ще торік у жовтні, – зазначив заступник начальника екоінспекції Волині Сергій Дудка. Говорить: забруднення не є критичним.

"Витік відбувся на територію прилеглу. Відбиралися проби ґрунту і розраховувалася шкода, яка була нанесена навколишньому середовищу", – каже еколог.

З Воронки трансформаторна олива потрапила у річку Турія, звідти у Ковельське водосховище, каже заступник керівника регіонального Офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук.

"Якщо нафтопродукти потрапляють у воду, воно, в першу чергу, нашкодить рибам і рослинності водній, риби задихаються", – говорить посадовець.

Як відреагували на ситуацію в Укренерго

Власником Ковельської підстанції є НЕК "Укренерго". Керівниця пресслужби підприємства Світлана Різноока розказала, що їхня компанія тоді зробила все, щоб нафтопродукти не забруднювали воду та ґрунти.

"Одразу після виявлення слідів оливи на березі наші фахівці разом із міськими комунальними службами та під контролем екологічної інспекції повністю ізолювали систему водовідведення в межах території енергооб'єкта та провели повний комплекс робіт з очищення території від наслідків ракетного обстрілу", – сказала фахівчиня.
Віктор Жигаревич.
Віктор Жигаревич.

Начальник електропідстанції, куди влучила ракета, Василь Присяжнюк, показав приямок, який викопали для того, щоб сюди сходили залишки трансформаторного мастила. "Масляна плівка на поверхні, воно ж не рікою текло", – говорить фахівець.

Витік нафтопродуктів відбувся двічі: як вирішують проблему

Заступник міського голови Віктор Жигаревич розповів: раніше зайву воду з території підстанції в річку відводила труба, яку одразу після минулорічного обстрілу заблокували, щоб не стікали нафтопродукти.

"Витік був локалізований, але внаслідок дії невстановлених осіб, які провели самовільно розгерметизацію, залишки оливи в кінці лютого знову потрапили у річку Воронка", – каже заступник міського голови.

Наразі трубу перекрили в чотирьох місцях. Зі слів Віктора Жигаревича, цього тижня під час засідання комісії з питань техногенної та екологічної безпеки Ковельської міськради керівника підстанції зобов'язали впорядкувати ситуацію.
Сергій Дудка.
Сергій Дудка.

"Виготовити згідно державних будівельних норм на локальні очисні ці і також на систему водопониження і, само собою, унеможливити в подальшому попадання забруднюючих речовин в річку Воронка з послідуючим попаданням в річку Турія", – додав посадовець.
У волинську річку потрапили трансформаторні мастила: чи критичне забруднення

Факт забруднення у Ковелі навколишнього середовища в результаті збройної агресії Росії долучили до матеріалів кримінального провадження, – розповіла речниця управління СБУ в області Іванна Поліщук. Зараз, з її слів, триває екологічна експертиза.

Ростислав Кравчук.
Ростислав Кравчук.

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Теги: Ковель, трансформаторні мастила, річка
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