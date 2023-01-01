Українські захисники ліквідували ще 880 російських окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 164200 (+880) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3511 (+5) од,



бойових броньованих машин ‒ 6830 (+7) од,



артилерійських систем – 2560 (+8) од,



РСЗВ – 506 (+2) од,



засоби ППО ‒ 265 (+0) од,



літаків – 305 (+0) од,



гелікоптерів – 290 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+14),



крилаті ракети ‒ 907 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5404 (+3) од,



спеціальна техніка ‒ 259 (+1).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники ліквідували ще 880 російських окупантів, 5 танків та 14 БПЛА.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 164200 (+880) осіб ліквідовано,танків ‒ 3511 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 6830 (+7) од,артилерійських систем – 2560 (+8) од,РСЗВ – 506 (+2) од,засоби ППО ‒ 265 (+0) од,літаків – 305 (+0) од,гелікоптерів – 290 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+14),крилаті ракети ‒ 907 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5404 (+3) од,спеціальна техніка ‒ 259 (+1).Дані уточнюються.

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