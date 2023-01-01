Українські захисники ліквідували ще 880 російських окупантів
Сьогодні, 10:00
Українські захисники ліквідували ще 880 російських окупантів, 5 танків та 14 БПЛА.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 164200 (+880) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3511 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 6830 (+7) од,
артилерійських систем – 2560 (+8) од,
РСЗВ – 506 (+2) од,
засоби ППО ‒ 265 (+0) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+14),
крилаті ракети ‒ 907 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5404 (+3) од,
спеціальна техніка ‒ 259 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 164200 (+880) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3511 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 6830 (+7) од,
артилерійських систем – 2560 (+8) од,
РСЗВ – 506 (+2) од,
засоби ППО ‒ 265 (+0) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+14),
крилаті ракети ‒ 907 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5404 (+3) од,
спеціальна техніка ‒ 259 (+1).
Дані уточнюються.
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