Українські захисники ліквідували ще 880 російських окупантів

Українські захисники ліквідували ще 880 російських окупантів
Українські захисники ліквідували ще 880 російських окупантів, 5 танків та 14 БПЛА.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 164200 (+880) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3511 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6830 (+7) од,

артилерійських систем – 2560 (+8) од,

РСЗВ – 506 (+2) од,

засоби ППО ‒ 265 (+0) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+14),

крилаті ракети ‒ 907 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5404 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 259 (+1).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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