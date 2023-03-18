Зеленський запровадив санкції проти президента Сирії Асада

Володимир Зеленський ввів санкції проти сирійського лідера Башара Асада.



Про це пише



Санкції проти Асада діятимуть 10 років.



Цим блокуються активи Асада, якщо вони є в Україні, заборонені будь-які торговельні операції тощо.



Окрім президента, санкції введені проти 70-річного прем’єра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ Фейсала аль-Мікдада.



Загалом в новому санкційному списку 300 людей, серед яких ці троє сирійців, росіяни та один українець (Слоболінський Віктор з Криму, має також і російське громадянство).



В іншому додатку під санкції потрапила 141 юридична особа, зокрема дві з окупованого Криму – Автономна некомерційна організація "Інститут морського приладобудування і робототехніки" та "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниввів санкції проти сирійського лідераПро це пише Українська правда з посиланням на указ Зеленського.Санкції проти Асада діятимуть 10 років.Цим блокуються активи Асада, якщо вони є в Україні, заборонені будь-які торговельні операції тощо.Окрім президента, санкції введені проти 70-річного прем’єра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ Фейсала аль-Мікдада.Загалом в новому санкційному списку 300 людей, серед яких ці троє сирійців, росіяни та один українець (Слоболінський Віктор з Криму, має також і російське громадянство).В іншому додатку під санкції потрапила 141 юридична особа, зокрема дві з окупованого Криму – Автономна некомерційна організація "Інститут морського приладобудування і робототехніки" та "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".

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