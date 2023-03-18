Зеленський запровадив санкції проти президента Сирії Асада
Сьогодні, 14:31
Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти сирійського лідера Башара Асада.
Про це пише Українська правда з посиланням на указ Зеленського.
Санкції проти Асада діятимуть 10 років.
Цим блокуються активи Асада, якщо вони є в Україні, заборонені будь-які торговельні операції тощо.
Окрім президента, санкції введені проти 70-річного прем’єра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ Фейсала аль-Мікдада.
Загалом в новому санкційному списку 300 людей, серед яких ці троє сирійців, росіяни та один українець (Слоболінський Віктор з Криму, має також і російське громадянство).
В іншому додатку під санкції потрапила 141 юридична особа, зокрема дві з окупованого Криму – Автономна некомерційна організація "Інститут морського приладобудування і робототехніки" та "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".
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Про це пише Українська правда з посиланням на указ Зеленського.
Санкції проти Асада діятимуть 10 років.
Цим блокуються активи Асада, якщо вони є в Україні, заборонені будь-які торговельні операції тощо.
Окрім президента, санкції введені проти 70-річного прем’єра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ Фейсала аль-Мікдада.
Загалом в новому санкційному списку 300 людей, серед яких ці троє сирійців, росіяни та один українець (Слоболінський Віктор з Криму, має також і російське громадянство).
В іншому додатку під санкції потрапила 141 юридична особа, зокрема дві з окупованого Криму – Автономна некомерційна організація "Інститут морського приладобудування і робототехніки" та "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".
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