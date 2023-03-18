Зеленський запровадив санкції проти президента Сирії Асада

Зеленський запровадив санкції проти президента Сирії Асада
Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти сирійського лідера Башара Асада.

Про це пише Українська правда з посиланням на указ Зеленського.

Санкції проти Асада діятимуть 10 років.

Цим блокуються активи Асада, якщо вони є в Україні, заборонені будь-які торговельні операції тощо.

Окрім президента, санкції введені проти 70-річного прем’єра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ Фейсала аль-Мікдада.

Загалом в новому санкційному списку 300 людей, серед яких ці троє сирійців, росіяни та один українець (Слоболінський Віктор з Криму, має також і російське громадянство).

В іншому додатку під санкції потрапила 141 юридична особа, зокрема дві з окупованого Криму – Автономна некомерційна організація "Інститут морського приладобудування і робототехніки" та "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Сирія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині патрульних намагались підкупити хабарем
Сьогодні, 15:33
Зеленський запровадив санкції проти президента Сирії Асада
Сьогодні, 14:31
Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Петра Шилюка
Сьогодні, 13:40
США підозрюють, що Росія використовувала проти України китайські боєприпаси, – ЗМІ
Сьогодні, 13:10
Засудили 4 бойовиків, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром
Сьогодні, 12:31
Схожі новини
Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Петра Шилюка Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Петра Шилюка
Сьогодні, 13:40
США підозрюють, що Росія використовувала проти України китайські боєприпаси, – ЗМІ США підозрюють, що Росія використовувала проти України китайські боєприпаси, – ЗМІ
Сьогодні, 13:10
Засудили 4 бойовиків, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром Засудили 4 бойовиків, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром
Сьогодні, 12:31
Росія не збирається згортати «тренувальний табір» у Білорусі, – «Беларускі Гаюн» Росія не збирається згортати «тренувальний табір» у Білорусі, – «Беларускі Гаюн»
Сьогодні, 11:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині патрульних намагались підкупити хабарем
Сьогодні, 15:33
 0
Зеленський запровадив санкції проти президента Сирії Асада
Сьогодні, 14:31
 0
Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Петра Шилюка
Сьогодні, 13:40
 0
США підозрюють, що Росія використовувала проти України китайські боєприпаси, – ЗМІ
Сьогодні, 13:10
 0
Засудили 4 бойовиків, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром
Сьогодні, 12:31
 0
Медіа
відео
1/8