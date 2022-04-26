У Росії заявили, що Путін приїхав до окупованого Криму

У Росії заявили, що Путін приїхав до окупованого Криму
Російські ЗМІ заявили, що президент Росії Володимир Путін після видання Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт приїхав до окупованого Криму.

Про це пише Громадське з посиланням на «Вести» і ТАСС.

За даними ЗМІ, Путіну представили школу мистецтв та дитячий центр «Корсунь» біля Херсонеса Таврійського.

Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков анонсував, що той має взяти участь у відкритті «значущого культурно-історичного об'єкта». При цьому раніше очікувалося, що Путін приєднається до заходу через відеозв'язок.

Російські ЗМІ заявляють, що Путін прибув до окупованого Криму до «річниці возз'єднання». Нагадаємо, 16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим провели невизнаний світовою спільнотою так званий референдум про статус півострова. Під час референдуму на півострові перебували російські військові та спецпризначенці без розпізнавальних ознак. Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року оголосив про «включення Криму до складу РФ» — у такий спосіб Росія анексувала український півострів. Україна, Європейський Союз та США не визнали результати голосування на «референдумі».

Про приїзд Путіна до Криму заявили через день після того, як палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду в Гаазі видала ордер на його арешт. Тож за межами Росії Путіна мають право затримати й передати до суду. Затримати його можуть на території країн, які ратифікували Римський статут. Україна його лише підписала, але не ратифікувала.

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Теги: Путін, Крим
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