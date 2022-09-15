Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді

Денис Шмигаль підтвердив кадрові зміни в уряді, які мають відбутися наступного тижня.



Про це повідомив Шмигаль, пише



"Сьогодні на засіданні фракції політичної партії "Слуга народу" обговорили кадрові зміни в Уряді, які плануються на наступний тиждень", - написав Шмигаль.



Йдеться про:



Звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета;



Призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового;



Звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна;



Призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.



Крім того, віцепрем'єр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.



18 березня у Верховній Раді зареєстровані заяви про відставку міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.



Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.



Також у Верховній Раді зареєстрована заява про відставку віце-прем'єра Михайла Федорова. Федорова планують заново затвердити з розширеними повноваженнями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Премʼєр-міністрпідтвердив кадрові зміни в уряді, які мають відбутися наступного тижня.Про це повідомив Шмигаль, пише LB.ua "Сьогодні на засіданні фракції політичної партії "Слуга народу" обговорили кадрові зміни в Уряді, які плануються на наступний тиждень", - написав Шмигаль.Звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета;Призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового;Звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна;Призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.Крім того, віцепрем'єр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.18 березня у Верховній Раді зареєстровані заяви про відставку міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.Про це повідомив представник Кабміну у Верховній РадіТакож у Верховній Раді зареєстрована заява про відставку віце-прем'єра Михайла Федорова. Федорова планують заново затвердити з розширеними повноваженнями.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію