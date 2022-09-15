Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді

Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль підтвердив кадрові зміни в уряді, які мають відбутися наступного тижня.

Про це повідомив Шмигаль, пише LB.ua.

"Сьогодні на засіданні фракції політичної партії "Слуга народу" обговорили кадрові зміни в Уряді, які плануються на наступний тиждень", - написав Шмигаль.

Йдеться про:

Звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета;

Призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового;

Звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна;

Призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Крім того, віцепрем'єр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.

18 березня у Верховній Раді зареєстровані заяви про відставку міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також у Верховній Раді зареєстрована заява про відставку віце-прем'єра Михайла Федорова. Федорова планують заново затвердити з розширеними повноваженнями.

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Теги: Кадрові зміни, уряд
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