Активна лінія фронту сягає 1500 км, – Зеленський

Активна лінія фронту сягає 1500 км, – Зеленський
Війна в Україні – один із найбільших збройних конфліктів після Другої світової війни, активна лінія фронту сягає 1500 км.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

"Війна в Україні – один із найбільших збройних конфліктів після Другої світової війни. Активна лінія фронту сягає 1500 км. Бої точаться в полях, лісах, на воді, у небі та містах. Ми продовжуємо боротися за рідну землю. Попереду звільнення всіх окупованих територій. І Україна обов’язково це зробить", - йдеться у дописі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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