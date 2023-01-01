Активна лінія фронту сягає 1500 км, – Зеленський
Сьогодні, 19:14
Війна в Україні – один із найбільших збройних конфліктів після Другої світової війни, активна лінія фронту сягає 1500 км.
Про це написав президент України Володимир Зеленський.
"Війна в Україні – один із найбільших збройних конфліктів після Другої світової війни. Активна лінія фронту сягає 1500 км. Бої точаться в полях, лісах, на воді, у небі та містах. Ми продовжуємо боротися за рідну землю. Попереду звільнення всіх окупованих територій. І Україна обов’язково це зробить", - йдеться у дописі.
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Про це написав президент України Володимир Зеленський.
"Війна в Україні – один із найбільших збройних конфліктів після Другої світової війни. Активна лінія фронту сягає 1500 км. Бої точаться в полях, лісах, на воді, у небі та містах. Ми продовжуємо боротися за рідну землю. Попереду звільнення всіх окупованих територій. І Україна обов’язково це зробить", - йдеться у дописі.
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