«Білі Вовки» СБУ за ніч знищили 10 російських танків на Донецькому напрямку. ВІДЕО

«Білі Вовки» СБУ за ніч знищили 10 російських танків на Донецькому напрямку. ВІДЕО
Спецпризначенці Служби безпеки України «Білі Вовки» впродовж однієї ночі знищили 11 цілей — 10 російських танків та один БТР.

Про це повідомили в СБУ.

«Наші специ Центру спецоперацій "А" відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. На їхньому рахунку одинадцять знищених цілей! За одну ніч. Працюємо далі до повної перемоги», — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу станом на ранок 18 березня, росіяни вже втратили на війні проти України 3511 танків, 6830 бойових броньованих машин і тисячі одиниць іншої техніки.

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Теги: Росія, Україна, війна
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