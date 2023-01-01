«Білі Вовки» СБУ за ніч знищили 10 російських танків на Донецькому напрямку. ВІДЕО
Сьогодні, 17:16
Спецпризначенці Служби безпеки України «Білі Вовки» впродовж однієї ночі знищили 11 цілей — 10 російських танків та один БТР.
Про це повідомили в СБУ.
«Наші специ Центру спецоперацій "А" відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. На їхньому рахунку одинадцять знищених цілей! За одну ніч. Працюємо далі до повної перемоги», — зазначили в СБУ.
Нагадаємо, за даними Генштабу станом на ранок 18 березня, росіяни вже втратили на війні проти України 3511 танків, 6830 бойових броньованих машин і тисячі одиниць іншої техніки.
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Про це повідомили в СБУ.
«Наші специ Центру спецоперацій "А" відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. На їхньому рахунку одинадцять знищених цілей! За одну ніч. Працюємо далі до повної перемоги», — зазначили в СБУ.
Нагадаємо, за даними Генштабу станом на ранок 18 березня, росіяни вже втратили на війні проти України 3511 танків, 6830 бойових броньованих машин і тисячі одиниць іншої техніки.
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