«Білі Вовки» СБУ за ніч знищили 10 російських танків на Донецькому напрямку. ВІДЕО





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«Наші специ Центру спецоперацій "А" відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. На їхньому рахунку одинадцять знищених цілей! За одну ніч. Працюємо далі до повної перемоги», — зазначили в СБУ.



Нагадаємо, за даними Генштабу станом на ранок 18 березня, росіяни вже втратили на війні проти України 3511 танків, 6830 бойових броньованих машин і тисячі одиниць іншої техніки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спецпризначенці Служби безпеки України «Білі Вовки» впродовж однієї ночі знищили 11 цілей — 10 російських танків та один БТР.Про це повідомили в СБУ.«Наші специ Центру спецоперацій "А" відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. На їхньому рахунку одинадцять знищених цілей! За одну ніч. Працюємо далі до повної перемоги», — зазначили в СБУ.Нагадаємо, за даними Генштабу станом на ранок 18 березня, росіяни вже втратили на війні проти України 3511 танків, 6830 бойових броньованих машин і тисячі одиниць іншої техніки.

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