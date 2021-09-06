На Волині патрульних намагались підкупити хабарем

Нещодавно у місті Ковель патрульні зупинили керманича через порушення правил дорожнього руху. Коли ж інспектори почали складати адміністративні матеріали, водій неодноразово пропонував їм кошти, аби вони не притягнули його до відповідальності.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Проте чоловіка це не зупинило і він поклав гроші до службового авто поліцейських.Другий випадок трапився сьогодні, 18 березня, у Луцьку, під час дії комендантської години. Охоронці правопорядку зупинили легковик, через те, що він рухався в темну пору доби без увімкненого світла фар. Пасажир, який перебував у салоні, вийшов з автомобіля і повідомив, що вони поспішають та поклав у дверці службово авто грошові кошти.В обох випадках поліцейські попереджали чоловіків про кримінальну відповідальність за їхні вчинки. Але на зауваження вони не реагували. На місця подій патрульні викликали слідчо-оперативні групи.