На Волині патрульних намагались підкупити хабарем

На Волині патрульних намагались підкупити хабарем
Нещодавно у місті Ковель патрульні зупинили керманича через порушення правил дорожнього руху. Коли ж інспектори почали складати адміністративні матеріали, водій неодноразово пропонував їм кошти, аби вони не притягнули його до відповідальності.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Проте чоловіка це не зупинило і він поклав гроші до службового авто поліцейських.

Другий випадок трапився сьогодні, 18 березня, у Луцьку, під час дії комендантської години. Охоронці правопорядку зупинили легковик, через те, що він рухався в темну пору доби без увімкненого світла фар. Пасажир, який перебував у салоні, вийшов з автомобіля і повідомив, що вони поспішають та поклав у дверці службово авто грошові кошти.

В обох випадках поліцейські попереджали чоловіків про кримінальну відповідальність за їхні вчинки. Але на зауваження вони не реагували. На місця подій патрульні викликали слідчо-оперативні групи.

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Теги: Луцьк, патрульні, водій, хабар
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