Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Петра Шилюка

Петра Шилюка із села Текля Дубечненської громади.



Про це



"Орієнтовно о 19:00 годині зустрічаємо захисника живим коридором від початку с. Дубечне - с. Текля до його рідного будинку. Схиляємо голови у молитві за душу Героя Петра Шилюка. Прощання відбудеться завтра, 19 березня", - йдеться в повідмленні.



Зазначається, що більш детальна інформація буде повідомлена додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 18 березня, на Волині зустрінуть загиблого захисникаіз села Текля Дубечненської громади.Про це повідомили у громаді."Орієнтовно о 19:00 годині зустрічаємо захисника живим коридором від початку с. Дубечне - с. Текля до його рідного будинку. Схиляємо голови у молитві за душу Героя Петра Шилюка. Прощання відбудеться завтра, 19 березня", - йдеться в повідмленні.Зазначається, що більш детальна інформація буде повідомлена додатково.

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