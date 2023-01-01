Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Петра Шилюка
Сьогодні, 13:40
Сьогодні, 18 березня, на Волині зустрінуть загиблого захисника Петра Шилюка із села Текля Дубечненської громади.
Про це повідомили у громаді.
"Орієнтовно о 19:00 годині зустрічаємо захисника живим коридором від початку с. Дубечне - с. Текля до його рідного будинку. Схиляємо голови у молитві за душу Героя Петра Шилюка. Прощання відбудеться завтра, 19 березня", - йдеться в повідмленні.
Зазначається, що більш детальна інформація буде повідомлена додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Орієнтовно о 19:00 годині зустрічаємо захисника живим коридором від початку с. Дубечне - с. Текля до його рідного будинку. Схиляємо голови у молитві за душу Героя Петра Шилюка. Прощання відбудеться завтра, 19 березня", - йдеться в повідмленні.
Зазначається, що більш детальна інформація буде повідомлена додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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