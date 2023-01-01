Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Петра Шилюка

Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Петра Шилюка
Сьогодні, 18 березня, на Волині зустрінуть загиблого захисника Петра Шилюка із села Текля Дубечненської громади.

Про це повідомили у громаді.

"Орієнтовно о 19:00 годині зустрічаємо захисника живим коридором від початку с. Дубечне - с. Текля до його рідного будинку. Схиляємо голови у молитві за душу Героя Петра Шилюка. Прощання відбудеться завтра, 19 березня", - йдеться в повідмленні.

Зазначається, що більш детальна інформація буде повідомлена додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Петра Шилюка
Сьогодні, 13:40
США підозрюють, що Росія використовувала проти України китайські боєприпаси, – ЗМІ
Сьогодні, 13:10
Засудили 4 бойовиків, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром
Сьогодні, 12:31
На Волині вантажівка «злетіла» у кювет, перегородивши дорогу
Сьогодні, 11:43
Росія не збирається згортати «тренувальний табір» у Білорусі, – «Беларускі Гаюн»
Сьогодні, 11:34
Схожі новини
У бою за Україну загинув Герой з Волині Петро Шилюк У бою за Україну загинув Герой з Волині Петро Шилюк
17 березень, 17:15
На Волині попрощалися із загиблими Героями Володимиром Бойком та Віктором Майоренком На Волині попрощалися із загиблими Героями Володимиром Бойком та Віктором Майоренком
17 березень, 16:00
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Грисюком. ФОТО На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Грисюком. ФОТО
17 березень, 13:37
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Юрія Купиру Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Юрія Купиру
16 березень, 13:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Петра Шилюка
Сьогодні, 13:40
 0
США підозрюють, що Росія використовувала проти України китайські боєприпаси, – ЗМІ
Сьогодні, 13:10
 0
Засудили 4 бойовиків, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром
Сьогодні, 12:31
 0
На Волині вантажівка «злетіла» у кювет, перегородивши дорогу
Сьогодні, 11:43
 0
Росія не збирається згортати «тренувальний табір» у Білорусі, – «Беларускі Гаюн»
Сьогодні, 11:34
 0
Медіа
відео
1/8