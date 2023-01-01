Погода у Луцьку на завтра, 19 березня

Погода у Луцьку на завтра, 19 березня
У неділю, 19 березня, у Луцьку ясна погода порадує нас вдень, але ненадовго, весь інший час небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +12°.

Народний прогноз погоди: У цей день у небі вже можна побачити білого лелеку, який повертається у свої рідні краї. Також може повертатись і трясогузка, хоча для неї ще зарано.

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Теги: Погода, Луцьк
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