Погода у Луцьку на завтра, 19 березня

У неділю, 19 березня, у Луцьку ясна погода порадує нас вдень, але ненадовго, весь інший час небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +12°.У цей день у небі вже можна побачити білого лелеку, який повертається у свої рідні краї. Також може повертатись і трясогузка, хоча для неї ще зарано.