У ПриватБанку попереджають про можливі труднощі у роботі з картками

У ПриватБанку попереджають про можливі труднощі у роботі з картками
ПриватБанк попереджує про можливі проблеми у роботі з картками в ніч на 19 березня. Це пов'язують із технічними роботами.

Про це йдеться в попереджені, яке з’явилось в «Приват24 для бізнесу», пише «Ліга.Фінанси».

У повідомленні йдеться, що банк робиться кращим, комфортнішим та технологічнішим, і тому запланував технічні роботи з 00:05 до 03:05 19.03.2023, які можуть призвести до труднощів у роботі з картками.

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Теги: ПриватБанк, затримки, робота
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