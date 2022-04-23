У ПриватБанку попереджають про можливі труднощі у роботі з картками





Про це йдеться в попереджені, яке з’явилось в «Приват24 для бізнесу», пише



У повідомленні йдеться, що банк робиться кращим, комфортнішим та технологічнішим, і тому запланував технічні роботи з 00:05 до 03:05 19.03.2023, які можуть призвести до труднощів у роботі з картками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ПриватБанк попереджує про можливі проблеми у роботі з картками в ніч на 19 березня. Це пов'язують із технічними роботами.Про це йдеться в попереджені, яке з’явилось в «Приват24 для бізнесу», пише «Ліга.Фінанси». У повідомленні йдеться, що банк робиться кращим, комфортнішим та технологічнішим, і тому запланував технічні роботи з 00:05 до 03:05 19.03.2023, які можуть призвести до труднощів у роботі з картками.

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