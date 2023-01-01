Добрі новини від ВолиньPost за 18 березня

Сьогодні, 18 березня,зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 164200 (+880) осіб ліквідовано,танків ‒ 3511 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 6830 (+7) од,артилерійських систем – 2560 (+8) од,РСЗВ – 506 (+2) од,засоби ППО ‒ 265 (+0) од,літаків – 305 (+0) од,гелікоптерів – 290 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+14),крилаті ракети ‒ 907 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5404 (+3) од,спеціальна техніка ‒ 259 (+1).Дані уточнюються.У результаті слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини ще 4 бойовиків, які воювали проти України у складі підрозділів Південного військового округу ЗС РФ.Українські захисники взяли їх у полон під час бойових дій на Бахмутському та Вугледарському напрямках.За матеріалами СБУ суд призначив одному із фігурантів – 10 років ув’язнення, іншим трьом – 12 років.Серед засуджених – командир мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу РФ.З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО, а після початку широкомасштабного вторгнення давав накази на обстріли українських міст на сході із самохідних артилерійських установок «Піон».Ще один бойовик після 24 лютого минулого року штурмував населені пункти в Донецькій та Луганській областях.Також засуджено загарбника, який у складі 5-ї окремої мотострілецької бригади «Оплот» брав участь у спробах захоплення селища Велика Новосілка.Крім цього, реальний термін ув’язнення отримав бойовик, який з 2014 року перебувавав у складі створеного агресором «розвідувального управління республіканської гвардії ДНР».У лавах терористів він охороняв російські тюрми, де незаконно утримували учасників руху опору, а після повномасштабного вторгнення атакував українські міста на східному фронті.Спецпризначенці Служби безпеки України «Білі Вовки» впродовж однієї ночі знищили 11 цілей — 10 російських танків та один БТР.«Наші специ Центру спецоперацій "А" відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. На їхньому рахунку одинадцять знищених цілей! За одну ніч. Працюємо далі до повної перемоги», — зазначили в СБУ.Президентка Мая Санду наголосила на підтримці України у повномасштабній війні Росії та зазначила, що молдовани повинні знати, хто "є нашими друзями, а хто ворогами".«Молдавани ніколи не були на боці вбивць і не будуть на боці вбивць. Ми засуджуємо агресію Росії проти України з першого дня війни", - наголосила вона.