Добрі новини від ВолиньPost за 18 березня
18 березень, 23:22
У час, коли наші захисники щоденно мужньо відстоюють незалежність України, нам, бійцям інформаційного фронту, важливо підтримувати переможний дух. Його ми черпаємо від добрих звісток про наших військових, які з кожним днем наближують перемогу. Ми щиро ділимося позитивними новинами з вами, нашими читачами.
Сьогодні, 18 березня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.
Українські захисники ліквідували ще 880 російських окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 164200 (+880) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3511 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 6830 (+7) од,
артилерійських систем – 2560 (+8) од,
РСЗВ – 506 (+2) од,
засоби ППО ‒ 265 (+0) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+14),
крилаті ракети ‒ 907 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5404 (+3) од,
спеціальна техніка ‒ 259 (+1).
Дані уточнюються.
Засудили 4 бойовиків, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром
У результаті слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини ще 4 бойовиків, які воювали проти України у складі підрозділів Південного військового округу ЗС РФ.
Українські захисники взяли їх у полон під час бойових дій на Бахмутському та Вугледарському напрямках.
За матеріалами СБУ суд призначив одному із фігурантів – 10 років ув’язнення, іншим трьом – 12 років.
Серед засуджених – командир мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу РФ.
З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО, а після початку широкомасштабного вторгнення давав накази на обстріли українських міст на сході із самохідних артилерійських установок «Піон».
Ще один бойовик після 24 лютого минулого року штурмував населені пункти в Донецькій та Луганській областях.
Також засуджено загарбника, який у складі 5-ї окремої мотострілецької бригади «Оплот» брав участь у спробах захоплення селища Велика Новосілка.
Крім цього, реальний термін ув’язнення отримав бойовик, який з 2014 року перебувавав у складі створеного агресором «розвідувального управління республіканської гвардії ДНР».
У лавах терористів він охороняв російські тюрми, де незаконно утримували учасників руху опору, а після повномасштабного вторгнення атакував українські міста на східному фронті.
«Білі Вовки» СБУ за ніч знищили 10 російських танків на Донецькому напрямку
Спецпризначенці Служби безпеки України «Білі Вовки» впродовж однієї ночі знищили 11 цілей — 10 російських танків та один БТР.
«Наші специ Центру спецоперацій "А" відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. На їхньому рахунку одинадцять знищених цілей! За одну ніч. Працюємо далі до повної перемоги», — зазначили в СБУ.
«Молдова ніколи не буде на боці вбивць», – Санду запевнила у підтримці України
Президентка Мая Санду наголосила на підтримці України у повномасштабній війні Росії та зазначила, що молдовани повинні знати, хто "є нашими друзями, а хто ворогами".
«Молдавани ніколи не були на боці вбивць і не будуть на боці вбивць. Ми засуджуємо агресію Росії проти України з першого дня війни", - наголосила вона.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Сьогодні, 18 березня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.
Українські захисники ліквідували ще 880 російських окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 164200 (+880) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3511 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 6830 (+7) од,
артилерійських систем – 2560 (+8) од,
РСЗВ – 506 (+2) од,
засоби ППО ‒ 265 (+0) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+14),
крилаті ракети ‒ 907 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5404 (+3) од,
спеціальна техніка ‒ 259 (+1).
Дані уточнюються.
Засудили 4 бойовиків, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром
У результаті слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини ще 4 бойовиків, які воювали проти України у складі підрозділів Південного військового округу ЗС РФ.
Українські захисники взяли їх у полон під час бойових дій на Бахмутському та Вугледарському напрямках.
За матеріалами СБУ суд призначив одному із фігурантів – 10 років ув’язнення, іншим трьом – 12 років.
Серед засуджених – командир мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу РФ.
З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО, а після початку широкомасштабного вторгнення давав накази на обстріли українських міст на сході із самохідних артилерійських установок «Піон».
Ще один бойовик після 24 лютого минулого року штурмував населені пункти в Донецькій та Луганській областях.
Також засуджено загарбника, який у складі 5-ї окремої мотострілецької бригади «Оплот» брав участь у спробах захоплення селища Велика Новосілка.
Крім цього, реальний термін ув’язнення отримав бойовик, який з 2014 року перебувавав у складі створеного агресором «розвідувального управління республіканської гвардії ДНР».
У лавах терористів він охороняв російські тюрми, де незаконно утримували учасників руху опору, а після повномасштабного вторгнення атакував українські міста на східному фронті.
«Білі Вовки» СБУ за ніч знищили 10 російських танків на Донецькому напрямку
Спецпризначенці Служби безпеки України «Білі Вовки» впродовж однієї ночі знищили 11 цілей — 10 російських танків та один БТР.
«Наші специ Центру спецоперацій "А" відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. На їхньому рахунку одинадцять знищених цілей! За одну ніч. Працюємо далі до повної перемоги», — зазначили в СБУ.
«Молдова ніколи не буде на боці вбивць», – Санду запевнила у підтримці України
Президентка Мая Санду наголосила на підтримці України у повномасштабній війні Росії та зазначила, що молдовани повинні знати, хто "є нашими друзями, а хто ворогами".
«Молдавани ніколи не були на боці вбивць і не будуть на боці вбивць. Ми засуджуємо агресію Росії проти України з першого дня війни", - наголосила вона.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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