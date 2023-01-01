19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкує день народження журналіст Костянтин Олексюк (на фото).
Також особисте свято сьогодні в громадської активістки Юлії Мамчур та підприємиці Мар'яни Царук.
Вітаємо також усіх іменинників – тих, хто носить імена Аркадій і Костянтин.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо миру, здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також особисте свято сьогодні в громадської активістки Юлії Мамчур та підприємиці Мар'яни Царук.
Вітаємо також усіх іменинників – тих, хто носить імена Аркадій і Костянтин.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо миру, здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 18 березня
18 березень, 23:22
На Волині командир 14 ОМБр поспілкується із рідними загиблих бійців
18 березень, 22:31
У ПриватБанку попереджають про можливі труднощі у роботі з картками
18 березень, 21:29
Медіа