На Волині командир 14 ОМБр поспілкується із рідними загиблих бійців

На Волині командир 14 ОМБр поспілкується із рідними загиблих бійців
На Волині відбудеться зустріч із рідними загиблих під час виконання бойових завдань, тих, хто має статус зниклих безвісти під час бойових дій, або перебувають у полоні, для розв'язання питань, в якій може допомогти бригада.

Про це інформують на сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Продовжуючи системну роботу з підтримки рідних воїнів 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, командир бригади полковник Олександр Охріменко прийняв рішення про проведення зустрічі з родинами військовослужбовців 14 омбр, які загинули під час виконання бойових завдань, мають статус зниклих безвісти під час бойових дій, або перебувають у полоні.

«Як і раніше, ми відкриті до спілкування, готові до обговорення найболючіших тем. Сподіваємось допомогти рідним військовослужбовців бригади із розв'язання питань, що перебувають у компетенції бригади.

Розраховуємо на конструктивний діалог і взаємну підтримку, чітко усвідомлюючи, якими болісними є теми розмови для нас усіх», - йдеться у дописі.

Зустріч відбудеться 31 березня об 11-й годині у місті Володимир. Про місце проведення заходу (з міркувань безпеки) буде повідомлено додатково.

Рідні військовослужбовців особисто мають зареєструватися за номерами телефонів кол-центр нашої бригади: (068)234-19-68; (093)533-06-16 з 8.00 до 19.00; неділя з 8.00 до 13.00.

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Теги: Охріменко, Волинь, Володимир, 14 ОМБр, зустріч із родичами
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