На Волині командир 14 ОМБр поспілкується із рідними загиблих бійців





Про це



Продовжуючи системну роботу з підтримки рідних воїнів 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, командир бригади полковник Олександр Охріменко прийняв рішення про проведення зустрічі з родинами військовослужбовців 14 омбр, які загинули під час виконання бойових завдань, мають статус зниклих безвісти під час бойових дій, або перебувають у полоні.



«Як і раніше, ми відкриті до спілкування, готові до обговорення найболючіших тем. Сподіваємось допомогти рідним військовослужбовців бригади із розв'язання питань, що перебувають у компетенції бригади.



Розраховуємо на конструктивний діалог і взаємну підтримку, чітко усвідомлюючи, якими болісними є теми розмови для нас усіх», - йдеться у дописі.



Зустріч відбудеться 31 березня об 11-й годині у місті Володимир. Про місце проведення заходу (з міркувань безпеки) буде повідомлено додатково.



Рідні військовослужбовців особисто мають зареєструватися за номерами телефонів кол-центр нашої бригади: (068)234-19-68; (093)533-06-16 з 8.00 до 19.00; неділя з 8.00 до 13.00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині відбудеться зустріч із рідними загиблих під час виконання бойових завдань, тих, хто має статус зниклих безвісти під час бойових дій, або перебувають у полоні, для розв'язання питань, в якій може допомогти бригада.Про це інформують на сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Продовжуючи системну роботу з підтримки рідних воїнів 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, командир бригади полковникприйняв рішення про проведення зустрічі з родинами військовослужбовців 14 омбр, які загинули під час виконання бойових завдань, мають статус зниклих безвісти під час бойових дій, або перебувають у полоні.«Як і раніше, ми відкриті до спілкування, готові до обговорення найболючіших тем. Сподіваємось допомогти рідним військовослужбовців бригади із розв'язання питань, що перебувають у компетенції бригади.Розраховуємо на конструктивний діалог і взаємну підтримку, чітко усвідомлюючи, якими болісними є теми розмови для нас усіх», - йдеться у дописі.Зустріч відбудеться 31 березня об 11-й годині у місті Володимир. Про місце проведення заходу (з міркувань безпеки) буде повідомлено додатково.Рідні військовослужбовців особисто мають зареєструватися за номерами телефонів кол-центр нашої бригади: (068)234-19-68; (093)533-06-16 з 8.00 до 19.00; неділя з 8.00 до 13.00.

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