«Молдова ніколи не буде на боці вбивць», – Санду запевнила у підтримці України

Мая Санду наголосила на підтримці України у повномасштабній війні Росії та зазначила, що молдовани повинні знати, хто "є нашими друзями, а хто ворогами".



Про це Санду сказала в інтерв’ю телеканалу Moldova 1, передає



«Молдавани ніколи не були на боці вбивць і не будуть на боці вбивць. Ми засуджуємо агресію Росії проти України з першого дня війни", - наголосила вона.



Санду додала, що Кишинів заявляв про спроби Росії повалити конституційний лад у Молдові та втручання в її внутрішні справи, а також пропаганду й дезінформацію, що їх супроводжували.



"Я знаю, що Росія намагається вплутатися у внутрішні справи Республіки Молдова. Ми знали про пропаганду і дезінформацію, говорили і намагалися захиститися. Але в той момент, коли ми мали переконливі докази того, що в Кишиневі намагаються повалити уряд, демократично обраний громадянами Республіки Молдова, ми вийшли і публічно виступили, щоб наші люди знали, хто наші друзі, а хто наші вороги", - сказала Санду.



За її словами, ресурси, необхідні для розвитку Молдови, надходять з Румунії, ЄС, США та Японії.



"Скільки грошей прийшло з Кремля на ремонт дитячих садків, шкіл і лікарень? Жодної копійки не прийшло. Ось звідки походить шантаж і війна", – додала президентка.



У виступі в парламенті в п’ятницю, який раніше не анонсувався, Санду закликала уряд до рішучих дій, "щоб зупинити будь-які спроби дестабілізувати країну", а державні установи – "боротися з пропагандою, яка отруює людей".

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