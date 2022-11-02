На заході України очікується густий туман

На заході України очікується густий туман
19 березня на заході України очікується густий туман. Водіїв попередили про небезпеку.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За даними метеорологів, завтра у західних областях очікується туман з приблизною видимістю близько 200-500 м.

"I рівень небезпечності", - наголосили в центрі.

Вони також зазначили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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Теги: густий туман, Захід
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