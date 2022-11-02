На заході України очікується густий туман





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За даними метеорологів, завтра у західних областях очікується туман з приблизною видимістю близько 200-500 м.



"I рівень небезпечності", - наголосили в центрі.



Вони також зазначили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 березня на заході України очікується густий туман. Водіїв попередили про небезпеку.Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.За даними метеорологів, завтра у західних областях очікується туман з приблизною видимістю близько 200-500 м."I рівень небезпечності", - наголосили в центрі.Вони також зазначили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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