На заході України очікується густий туман
Сьогодні, 00:56
19 березня на заході України очікується густий туман. Водіїв попередили про небезпеку.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
За даними метеорологів, завтра у західних областях очікується туман з приблизною видимістю близько 200-500 м.
"I рівень небезпечності", - наголосили в центрі.
Вони також зазначили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
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Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
За даними метеорологів, завтра у західних областях очікується туман з приблизною видимістю близько 200-500 м.
"I рівень небезпечності", - наголосили в центрі.
Вони також зазначили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
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