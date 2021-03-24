На Волині порушники підпалили самосійний ліс. ФОТО





Про це повідомили у Поліському лісовому офісі.



Встановили і особи порушників. Події відбулися поблизу с. Лички Луцького району (територія Ківерцівської територіальної громади).



Виявили факт працівники групи оперативного реагування філії «Ківерцівське лісове господарство» ДП «Ліси України».



На місце викликали працівників поліції та ДСНС для оформлення протоколу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 березня, на Ківерцівщині зафіксували перший підпал у самосійних лісах.Про це повідомили у Поліському лісовому офісі.Встановили і особи порушників. Події відбулися поблизу с. Лички Луцького району (територія Ківерцівської територіальної громади).Виявили факт працівники групи оперативного реагування філії «Ківерцівське лісове господарство» ДП «Ліси України».На місце викликали працівників поліції та ДСНС для оформлення протоколу.

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