На Волині порушники підпалили самосійний ліс. ФОТО

На Волині порушники підпалили самосійний ліс. ФОТО
Сьогодні, 17 березня, на Ківерцівщині зафіксували перший підпал у самосійних лісах.

Про це повідомили у Поліському лісовому офісі.

Встановили і особи порушників. Події відбулися поблизу с. Лички Луцького району (територія Ківерцівської територіальної громади).

Виявили факт працівники групи оперативного реагування філії «Ківерцівське лісове господарство» ДП «Ліси України».

На місце викликали працівників поліції та ДСНС для оформлення протоколу.
На Волині порушники підпалили самосійний ліс. ФОТО
На Волині порушники підпалили самосійний ліс. ФОТО

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Теги: порушники, ліс, самосійний ліс, підпал, Лички
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