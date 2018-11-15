У Луцьку стартував проєкт «Психологічна підтримка» для дітей-переселенців
Сьогодні, 20:35
У Волинській обласній бібліотеці для дітей стартував проєкт Товариства Червоного Хреста "Психосоціальна підтримка" для дітей-переселенців.
Про це розповіла Суспільному волонтерка, завідувачка відділу дитячого та сімейного читання Оксана Кардаш.
На першій зустрічі для дітей організували психологічні заняття з елементами творчості.
Проєкт створений для дітей-переселенців, які нині навчаються онлайн та потребують спілкування з однолітками. На перше заняття завітали шестеро дітей, серед яких були і лучани.
Учасникам запропонували малювати пальцями.
"Коли дитина малює, вона розслабляється, розслабляються певні групи м’язів, вона стає спокійнішою, інколи на малюнку, за допомогою певних сюжетів, вона навіть може показати якісь страхи", – каже Оксана Кардаш.
Євген із Запорізької області, який відвідує у книгозбірні артпростір "Валіза ідей для творчих дітей" теж долучився до проєкту.
"Я вже тут робив багато чого, не перерахувати. Перше, що я зробив – це листівочку, я її подарував мамі, а друге – це тюльпанчик, якого треба було зшити. Я його подарував бабусі", – каже хлопчик.
Заняття проєкту "Психосоціальна підтримка" відбуватимуться щотижня. Зі слів Оксани Кардаш, спеціалісти проводитимуть для учасників різноманітні сімейні заходи та активні ігри для відновлення почуття безпеки та адаптації до життя у новому місці.
"Проєкт спрямований саме на психологічний розвиток дітей, на те, щоб допомогти дітям подолати якісь кризові ситуації, навчити їх поводити себе у різних життєвих ситуаціях. Час зараз не простий, і ці діти дуже потребують правильної підтримки", – говорить волонтерка.
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Про це розповіла Суспільному волонтерка, завідувачка відділу дитячого та сімейного читання Оксана Кардаш.
На першій зустрічі для дітей організували психологічні заняття з елементами творчості.
Проєкт створений для дітей-переселенців, які нині навчаються онлайн та потребують спілкування з однолітками. На перше заняття завітали шестеро дітей, серед яких були і лучани.
Учасникам запропонували малювати пальцями.
"Коли дитина малює, вона розслабляється, розслабляються певні групи м’язів, вона стає спокійнішою, інколи на малюнку, за допомогою певних сюжетів, вона навіть може показати якісь страхи", – каже Оксана Кардаш.
Євген із Запорізької області, який відвідує у книгозбірні артпростір "Валіза ідей для творчих дітей" теж долучився до проєкту.
"Я вже тут робив багато чого, не перерахувати. Перше, що я зробив – це листівочку, я її подарував мамі, а друге – це тюльпанчик, якого треба було зшити. Я його подарував бабусі", – каже хлопчик.
Заняття проєкту "Психосоціальна підтримка" відбуватимуться щотижня. Зі слів Оксани Кардаш, спеціалісти проводитимуть для учасників різноманітні сімейні заходи та активні ігри для відновлення почуття безпеки та адаптації до життя у новому місці.
"Проєкт спрямований саме на психологічний розвиток дітей, на те, щоб допомогти дітям подолати якісь кризові ситуації, навчити їх поводити себе у різних життєвих ситуаціях. Час зараз не простий, і ці діти дуже потребують правильної підтримки", – говорить волонтерка.
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