У Луцьку стартував проєкт «Психологічна підтримка» для дітей-переселенців





Про це розповіла Оксана Кардаш.



На першій зустрічі для дітей організували психологічні заняття з елементами творчості.



Проєкт створений для дітей-переселенців, які нині навчаються онлайн та потребують спілкування з однолітками. На перше заняття завітали шестеро дітей, серед яких були і лучани.



Учасникам запропонували малювати пальцями.



"Коли дитина малює, вона розслабляється, розслабляються певні групи м’язів, вона стає спокійнішою, інколи на малюнку, за допомогою певних сюжетів, вона навіть може показати якісь страхи", – каже Оксана Кардаш.



Євген із Запорізької області, який відвідує у книгозбірні артпростір "Валіза ідей для творчих дітей" теж долучився до проєкту.



"Я вже тут робив багато чого, не перерахувати. Перше, що я зробив – це листівочку, я її подарував мамі, а друге – це тюльпанчик, якого треба було зшити. Я його подарував бабусі", – каже хлопчик.



Заняття проєкту "Психосоціальна підтримка" відбуватимуться щотижня. Зі слів Оксани Кардаш, спеціалісти проводитимуть для учасників різноманітні сімейні заходи та активні ігри для відновлення почуття безпеки та адаптації до життя у новому місці.



"Проєкт спрямований саме на психологічний розвиток дітей, на те, щоб допомогти дітям подолати якісь кризові ситуації, навчити їх поводити себе у різних життєвих ситуаціях. Час зараз не простий, і ці діти дуже потребують правильної підтримки", – говорить волонтерка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній бібліотеці для дітей стартував проєкт Товариства Червоного Хреста "Психосоціальна підтримка" для дітей-переселенців.Про це розповіла Суспільному волонтерка, завідувачка відділу дитячого та сімейного читанняНа першій зустрічі для дітей організували психологічні заняття з елементами творчості.Проєкт створений для дітей-переселенців, які нині навчаються онлайн та потребують спілкування з однолітками. На перше заняття завітали шестеро дітей, серед яких були і лучани.Учасникам запропонували малювати пальцями."Коли дитина малює, вона розслабляється, розслабляються певні групи м’язів, вона стає спокійнішою, інколи на малюнку, за допомогою певних сюжетів, вона навіть може показати якісь страхи", – каже Оксана Кардаш.Євген із Запорізької області, який відвідує у книгозбірні артпростір "Валіза ідей для творчих дітей" теж долучився до проєкту."Я вже тут робив багато чого, не перерахувати. Перше, що я зробив – це листівочку, я її подарував мамі, а друге – це тюльпанчик, якого треба було зшити. Я його подарував бабусі", – каже хлопчик.Заняття проєкту "Психосоціальна підтримка" відбуватимуться щотижня. Зі слів Оксани Кардаш, спеціалісти проводитимуть для учасників різноманітні сімейні заходи та активні ігри для відновлення почуття безпеки та адаптації до життя у новому місці."Проєкт спрямований саме на психологічний розвиток дітей, на те, щоб допомогти дітям подолати якісь кризові ситуації, навчити їх поводити себе у різних життєвих ситуаціях. Час зараз не простий, і ці діти дуже потребують правильної підтримки", – говорить волонтерка.

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