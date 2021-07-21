Волинянина, який відібрав автомат у поліцейського, взяли під варту

Волинянина, який відібрав автомат у поліцейського, взяли під варту
Жителя Луцького району, який викрав автомат у поліцейського, взяли під варту.

Про це інформують у пресслужбі обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 37-річному жителю села Доросині Луцького району повідомили про підозру у викраденні вогнепальної зброї та бойових припасів і носінні та зберіганні вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, увечері 13 березня 2023 чоловік викрав автомат моделі «АКС-74У» з тридцятьма патронами у працівника поліції, який у складі екіпажу прибув на виклик за повідомленням про вчинення ним домашнього насильства щодо матері.

Якийсь час підозрюваний незаконно носив зброю, а згодом переніс до власного помешкання, де її і виявили та вилучили правоохоронці.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Теги: Волинь, прокуратура, взяли під варту, Доросині
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