Волинянин, який вкрав зброю у поліцейського, був раніше судимий





Про це пише



Нагадаємо, Яворського Олександра Петровича, 24.09.1985 року народження, жителя села Доросині Луцького району.



Подія трапилася в понеділок, 13 березня, приблизно о 22:00. Правоохоронців викликала місцева мешканка, мати зловмисника, бо той нібито вкрав у неї гроші. Почалася сутичка. Довелося втрутитися поліції.Чоловік відібрав у поліцейського заряджений автомат і втік.



За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 262 ККУ. За викрадення зброї зловмиснику загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.



Якщо вам відомо, де перебуває зловмисник, просимо зателефонувати до поліції за номерами: +38(050)-662-73-22, +38(050)-601-52-10 або 102.



Як ідеться в постанові Рожищенського районного суду, 13 жовтня 2021 року Олександр Яворський ображав матір нецензурною лайкою та погрожував здійснити підпал житлового будинку. Пізніше він визнав свою вину у вчиненні домашнього насильства психологічного характеру.



Суд визнав його винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173-2 КУпАП, та наклав на нього штраф у розмірі 170 гривень. Також чоловік мав оплатити судовий збір у сумі 454 гривні.



До слова, на той час Олександр Яворський працював на посаді фасувальника пакувальника ТДВ «Рожищенський сирзавод».



Станом на початок лютого 2022 року він не оплатив ні штраф, ні судовий збір.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянина, який викрав у правоохоронця зброю та зник у невідомому напрямку, раніше судили за насильство в сімʼї. Він ображав матір і навіть погрожував їй підпалити будинок.Про це пише ІА Волинські новини. Нагадаємо, 37-річний дебошир вирвав з рук правоохоронця автомат і втік. Йдеться про, 24.09.1985 року народження, жителя села Доросині Луцького району.Подія трапилася в понеділок, 13 березня, приблизно о 22:00. Правоохоронців викликала місцева мешканка, мати зловмисника, бо той нібито вкрав у неї гроші. Почалася сутичка. Довелося втрутитися поліції.Чоловік відібрав у поліцейського заряджений автомат і втік.За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 262 ККУ. За викрадення зброї зловмиснику загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.Якщо вам відомо, де перебуває зловмисник, просимо зателефонувати до поліції за номерами: +38(050)-662-73-22, +38(050)-601-52-10 або 102.Як ідеться в постанові Рожищенського районного суду, 13 жовтня 2021 року Олександр Яворський ображав матір нецензурною лайкою та погрожував здійснити підпал житлового будинку. Пізніше він визнав свою вину у вчиненні домашнього насильства психологічного характеру.Суд визнав його винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173-2 КУпАП, та наклав на нього штраф у розмірі 170 гривень. Також чоловік мав оплатити судовий збір у сумі 454 гривні.До слова, на той час Олександр Яворський працював на посаді фасувальника пакувальника ТДВ «Рожищенський сирзавод».Станом на початок лютого 2022 року він не оплатив ні штраф, ні судовий збір.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію