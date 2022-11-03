У Луцьку призупиняють опалювальний сезон

У Луцьку призупиняють опалювальний сезон
У Луцьку тимчасово припинили опалювальний сезон: щоб не гріти повітря. Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.

Про це повідомляють Волинські новини.

«При настанні середньодобової температури більше +8 градусів за Цельсієм ми припиняємо опалювальний сезон. Наступного тижня передають +14.

Якщо ж температура буде стабільно нижчою +8, то ми повернемося до цього питання. Але зараз для чого гріти повітря? Люди відкривають вікна, натомість їм приходять великі платіжки», – зазначив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: опалювальний сезон, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Гнатюком
Сьогодні, 12:37
У Луцьку призупиняють опалювальний сезон
Сьогодні, 12:24
Росія планувала взяти Молдову під свій контроль до 2030 року, – розслідування
Сьогодні, 12:05
На Волині з підтоплених дворів за день викачали понад дві тисячі кубометрів води
Сьогодні, 11:55
16 березня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Віталієм Шендриком
Сьогодні, 11:42
Схожі новини
Коли у будинки лучан дадуть опалення Коли у будинки лучан дадуть опалення
03 листопад, 2022, 11:14
У четвер, 3 листопада, у Луцьку стартує опалювальний сезон для населення У четвер, 3 листопада, у Луцьку стартує опалювальний сезон для населення
01 листопад, 2022, 11:49
Волинь на 100% готова до опалювального сезону Волинь на 100% готова до опалювального сезону
21 жовтень, 2022, 13:55
20 жовтня у Луцьку стартує опалювальний сезон 20 жовтня у Луцьку стартує опалювальний сезон
18 жовтень, 2022, 12:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Гнатюком
Сьогодні, 12:37
 0
У Луцьку призупиняють опалювальний сезон
Сьогодні, 12:24
 0
Росія планувала взяти Молдову під свій контроль до 2030 року, – розслідування
Сьогодні, 12:05
 0
На Волині з підтоплених дворів за день викачали понад дві тисячі кубометрів води
Сьогодні, 11:55
 0
16 березня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Віталієм Шендриком
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8