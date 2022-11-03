У Луцьку призупиняють опалювальний сезон
Сьогодні, 12:24
У Луцьку тимчасово припинили опалювальний сезон: щоб не гріти повітря. Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.
Про це повідомляють Волинські новини.
«При настанні середньодобової температури більше +8 градусів за Цельсієм ми припиняємо опалювальний сезон. Наступного тижня передають +14.
Якщо ж температура буде стабільно нижчою +8, то ми повернемося до цього питання. Але зараз для чого гріти повітря? Люди відкривають вікна, натомість їм приходять великі платіжки», – зазначив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
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Про це повідомляють Волинські новини.
«При настанні середньодобової температури більше +8 градусів за Цельсієм ми припиняємо опалювальний сезон. Наступного тижня передають +14.
Якщо ж температура буде стабільно нижчою +8, то ми повернемося до цього питання. Але зараз для чого гріти повітря? Люди відкривають вікна, натомість їм приходять великі платіжки», – зазначив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
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