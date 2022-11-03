У Луцьку призупиняють опалювальний сезон





Про це повідомляють



«При настанні середньодобової температури більше +8 градусів за Цельсієм ми припиняємо опалювальний сезон. Наступного тижня передають +14.



Якщо ж температура буде стабільно нижчою +8, то ми повернемося до цього питання. Але зараз для чого гріти повітря? Люди відкривають вікна, натомість їм приходять великі платіжки», – зазначив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку тимчасово припинили опалювальний сезон: щоб не гріти повітря. Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.Про це повідомляють Волинські новини. «При настанні середньодобової температури більше +8 градусів за Цельсієм ми припиняємо опалювальний сезон. Наступного тижня передають +14.Якщо ж температура буде стабільно нижчою +8, то ми повернемося до цього питання. Але зараз для чого гріти повітря? Люди відкривають вікна, натомість їм приходять великі платіжки», – зазначив Луцький міський голова

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