Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Гнатюком

Олександра Гнатюка.



Про це Ігор Пальонка.



"Об 11:00 у будинку, що на вулиці Ніла Хасевича, 21, відбудеться прощання з молодшим сержантом. Заупокійне богослужіння, яке розпочнеться об 11:30, пройде у храмі Святого Юрія. О 12:10 прошу мешканців сформувати живий коридор шани вздовж вулиць Ковельської, Данила Галицького та Устилузької, якими рухатиметься траурний кортеж до Федорівського кладовища", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 16 березня, громада Володимира проведе в останню дорогу полеглого у бою Героя -Про це повідомив міський голова Володимира"Об 11:00 у будинку, що на вулиці Ніла Хасевича, 21, відбудеться прощання з молодшим сержантом. Заупокійне богослужіння, яке розпочнеться об 11:30, пройде у храмі Святого Юрія. О 12:10 прошу мешканців сформувати живий коридор шани вздовж вулиць Ковельської, Данила Галицького та Устилузької, якими рухатиметься траурний кортеж до Федорівського кладовища", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію