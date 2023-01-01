Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Гнатюком
Сьогодні, 12:37
Завтра, 16 березня, громада Володимира проведе в останню дорогу полеглого у бою Героя - Олександра Гнатюка.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Об 11:00 у будинку, що на вулиці Ніла Хасевича, 21, відбудеться прощання з молодшим сержантом. Заупокійне богослужіння, яке розпочнеться об 11:30, пройде у храмі Святого Юрія. О 12:10 прошу мешканців сформувати живий коридор шани вздовж вулиць Ковельської, Данила Галицького та Устилузької, якими рухатиметься траурний кортеж до Федорівського кладовища", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Об 11:00 у будинку, що на вулиці Ніла Хасевича, 21, відбудеться прощання з молодшим сержантом. Заупокійне богослужіння, яке розпочнеться об 11:30, пройде у храмі Святого Юрія. О 12:10 прошу мешканців сформувати живий коридор шани вздовж вулиць Ковельської, Данила Галицького та Устилузької, якими рухатиметься траурний кортеж до Федорівського кладовища", - йдеться в повідомленні.
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