Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Гнатюком

Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Гнатюком
Завтра, 16 березня, громада Володимира проведе в останню дорогу полеглого у бою Героя - Олександра Гнатюка.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Об 11:00 у будинку, що на вулиці Ніла Хасевича, 21, відбудеться прощання з молодшим сержантом. Заупокійне богослужіння, яке розпочнеться об 11:30, пройде у храмі Святого Юрія. О 12:10 прошу мешканців сформувати живий коридор шани вздовж вулиць Ковельської, Данила Галицького та Устилузької, якими рухатиметься траурний кортеж до Федорівського кладовища", - йдеться в повідомленні.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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