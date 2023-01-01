Росія планувала взяти Молдову під свій контроль до 2030 року, – розслідування





Про це пише



Йдеться про неопублікований документ «Стратегічні цілі РФ у Республіці Молдова», який було складено ще 2021 року. Як зазначається, стратегія Росії будувалась на трьох сферах впливу: військово-політичній, економічній та гуманітарній.



Наприклад, у політиці Росія до 2022 року планувала нейтралізувати ініціативи Молдови щодо ліквідації присутності російських військових у «Придністров'ї». До 2025-го — формувати проросійські настрої серед політичної та економічної еліти Молдови та заважати співробітництву країни з НАТО. А до 2030 року — створити стійкі проросійські групи впливу у молдавській політичній та економічній еліті та зблизити позиції керівництва Молдови та «Придністров'я» щодо врегулювання конфлікту.



У гуманітарній сфері Росія хотіла забезпечити стабільну широку присутність своїх ЗМІ в інформпросторі Молдови та навіть присвоїти російській мові «статус мови міжнаціонального спілкування».



Як зазначає RISE Moldova, хоча цей документ залишався неопублікованим протягом років, низка ключових моментів із кремлівської стратегії вже «засвітилася» на публічних платформах деяких проросійських партій, а також у виступах деяких політиків.



Журналісти показали документ главі Кабміну Молдови Серджіу Дьякону. На що той зазначив: «Документ цікавий, але він показує, що вони на крок відстають від загальної ситуації через війну в Україні та через регіональну спроможність країн ЄС та інших міжнародних організацій мобілізуватися і протистояти намірам Росії досягти цього».



Як зазначає RISE Moldova, документ по Молдові був підготовлений тим же Управлінням президента РФ з прикордонного співробітництва, яке розробило аналогічну стратегію щодо

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Журналісти-розслідувачі заявили, що отримали у розпорядження план Кремля щодо встановлення політичного контролю над Молдовою до 2030 року.Про це пише Громадське з посиланням на RISE Moldova, яке отримало документи разом з міжнародним консорціумом журналістів.Йдеться про неопублікований документ «Стратегічні цілі РФ у Республіці Молдова», який було складено ще 2021 року. Як зазначається, стратегія Росії будувалась на трьох сферах впливу: військово-політичній, економічній та гуманітарній.Наприклад, у політиці Росія до 2022 року планувала нейтралізувати ініціативи Молдови щодо ліквідації присутності російських військових у «Придністров'ї». До 2025-го — формувати проросійські настрої серед політичної та економічної еліти Молдови та заважати співробітництву країни з НАТО. А до 2030 року — створити стійкі проросійські групи впливу у молдавській політичній та економічній еліті та зблизити позиції керівництва Молдови та «Придністров'я» щодо врегулювання конфлікту.У гуманітарній сфері Росія хотіла забезпечити стабільну широку присутність своїх ЗМІ в інформпросторі Молдови та навіть присвоїти російській мові «статус мови міжнаціонального спілкування».Як зазначає RISE Moldova, хоча цей документ залишався неопублікованим протягом років, низка ключових моментів із кремлівської стратегії вже «засвітилася» на публічних платформах деяких проросійських партій, а також у виступах деяких політиків.Журналісти показали документ главі Кабміну Молдови. На що той зазначив: «Документ цікавий, але він показує, що вони на крок відстають від загальної ситуації через війну в Україні та через регіональну спроможність країн ЄС та інших міжнародних організацій мобілізуватися і протистояти намірам Росії досягти цього».Як зазначає RISE Moldova, документ по Молдові був підготовлений тим же Управлінням президента РФ з прикордонного співробітництва, яке розробило аналогічну стратегію щодо планів Росії з підкорення Білорусі до 2030 року, за участю Генштабу РФ та російських спецслужб — ФСБ, СЗР та ГРУ.

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