На Волині з підтоплених дворів за день викачали понад дві тисячі кубометрів води

На Волині з підтоплених дворів за день викачали понад дві тисячі кубометрів води
14 березня рятувальники чотири рази виїздили на виклики із проханням відкачати воду з підтоплених прибудинкових територій.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.

За добу відкачали понад дві тисячі метрів кубічних води.

Воду з допомогою мотопомп відкачували у селі Довжиця Камінь-Каширського району, у селі Сокиричі Луцького району та у містах Камінь-Каширський та Луцьк.
На Волині з підтоплених дворів за день викачали понад дві тисячі кубометрів води


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Теги: відкачали воду, Волинь
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