На Волині з підтоплених дворів за день викачали понад дві тисячі кубометрів води





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.



За добу відкачали понад дві тисячі метрів кубічних води.



Воду з допомогою мотопомп відкачували у селі Довжиця Камінь-Каширського району, у селі Сокиричі Луцького району та у містах Камінь-Каширський та Луцьк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 березня рятувальники чотири рази виїздили на виклики із проханням відкачати воду з підтоплених прибудинкових територій.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.За добу відкачали понад дві тисячі метрів кубічних води.Воду з допомогою мотопомп відкачували у селі Довжиця Камінь-Каширського району, у селі Сокиричі Луцького району та у містах Камінь-Каширський та Луцьк.

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