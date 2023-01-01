На Волині з підтоплених дворів за день викачали понад дві тисячі кубометрів води
Сьогодні, 11:55
14 березня рятувальники чотири рази виїздили на виклики із проханням відкачати воду з підтоплених прибудинкових територій.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
За добу відкачали понад дві тисячі метрів кубічних води.
Воду з допомогою мотопомп відкачували у селі Довжиця Камінь-Каширського району, у селі Сокиричі Луцького району та у містах Камінь-Каширський та Луцьк.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
За добу відкачали понад дві тисячі метрів кубічних води.
Воду з допомогою мотопомп відкачували у селі Довжиця Камінь-Каширського району, у селі Сокиричі Луцького району та у містах Камінь-Каширський та Луцьк.
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