Помер Герой з Волині Віталій Дишко, який на війні отримав важке поранення та контузію
Сьогодні, 11:32
Вчора, 14 березня 2023 року, помер захисник України Дишко Віталій Семенович, 1974 року народження, із села Ветли.
Про це повідомляють у Любешівській громаді.
"Саме за покликом серця Віталій з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої держави. Обороняючи рідну землю від російського окупанта, отримав важке поранення та контузію, переніс операцію. У лютому цього року був комісований", - йдеться в повідомленні.
Низький уклін захиснику України!
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляють у Любешівській громаді.
"Саме за покликом серця Віталій з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої держави. Обороняючи рідну землю від російського окупанта, отримав важке поранення та контузію, переніс операцію. У лютому цього року був комісований", - йдеться в повідомленні.
Низький уклін захиснику України!
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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