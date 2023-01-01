Помер Герой з Волині Віталій Дишко, який на війні отримав важке поранення та контузію

Дишко Віталій Семенович, 1974 року народження, із села Ветли.



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"Саме за покликом серця Віталій з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої держави. Обороняючи рідну землю від російського окупанта, отримав важке поранення та контузію, переніс операцію. У лютому цього року був комісований", - йдеться в повідомленні.



Низький уклін захиснику України!



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 14 березня 2023 року, помер захисник України, 1974 року народження, із села Ветли.Про це повідомляють у Любешівській громаді."Саме за покликом серця Віталій з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої держави. Обороняючи рідну землю від російського окупанта, отримав важке поранення та контузію, переніс операцію. У лютому цього року був комісований", - йдеться в повідомленні.Низький уклін захиснику України!

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