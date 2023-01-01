Помер Герой з Волині Віталій Дишко, який на війні отримав важке поранення та контузію

Помер Герой з Волині Віталій Дишко, який на війні отримав важке поранення та контузію
Вчора, 14 березня 2023 року, помер захисник України Дишко Віталій Семенович, 1974 року народження, із села Ветли.

Про це повідомляють у Любешівській громаді.

"Саме за покликом серця Віталій з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої держави. Обороняючи рідну землю від російського окупанта, отримав важке поранення та контузію, переніс операцію. У лютому цього року був комісований", - йдеться в повідомленні.

Низький уклін захиснику України!

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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