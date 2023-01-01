Залишились лічені дні: у волинському драмтеатрі – прем'єра для наймолодших

Залишились лічені дні: у волинському драмтеатрі – прем'єра для наймолодших
Днями у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка – прем'єра вистави «Котигорошко».

Про це пишуть на сторінці театру у фейсбуці.

«До ПРЕМ'ЄРИ у нашому театрі залишились лічені дні! Уже у найближчу неділю, 19 березня, о 12:00 ми покажемо НОВУ виставу для дітей «КОТИГОРОШКО»!» – йдеться у дописі.

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Українська народна казка у сценічній версії Ярослава Ілляшенка точно здивує. Котигорошко та уся його звитяжна компанія уже чекають на глядачів і глядачок!

Залишились лічені дні: у волинському драмтеатрі – прем'єра для наймолодших

Купуйте квитки на сайті, або бронюйте за вказаними номерами телефонів: +38(0332)72-54-60 та +38(0332)72-53-03.

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Теги: «Театральний анонс», театр, вистави Луцьк, анонс, «Котигорошко»
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