Залишились лічені дні: у волинському драмтеатрі – прем'єра для наймолодших
Сьогодні, 11:13
Днями у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка – прем'єра вистави «Котигорошко».
Про це пишуть на сторінці театру у фейсбуці.
«До ПРЕМ'ЄРИ у нашому театрі залишились лічені дні! Уже у найближчу неділю, 19 березня, о 12:00 ми покажемо НОВУ виставу для дітей «КОТИГОРОШКО»!» – йдеться у дописі.
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Українська народна казка у сценічній версії Ярослава Ілляшенка точно здивує. Котигорошко та уся його звитяжна компанія уже чекають на глядачів і глядачок!
Купуйте квитки на сайті, або бронюйте за вказаними номерами телефонів: +38(0332)72-54-60 та +38(0332)72-53-03.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На сцену виходять наймолодші: у волинському театрі показали, як готуються до прем'єри. ВІДЕО
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Про це пишуть на сторінці театру у фейсбуці.
«До ПРЕМ'ЄРИ у нашому театрі залишились лічені дні! Уже у найближчу неділю, 19 березня, о 12:00 ми покажемо НОВУ виставу для дітей «КОТИГОРОШКО»!» – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 15–19 березня
Українська народна казка у сценічній версії Ярослава Ілляшенка точно здивує. Котигорошко та уся його звитяжна компанія уже чекають на глядачів і глядачок!
Купуйте квитки на сайті, або бронюйте за вказаними номерами телефонів: +38(0332)72-54-60 та +38(0332)72-53-03.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На сцену виходять наймолодші: у волинському театрі показали, як готуються до прем'єри. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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